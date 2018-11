7. November 2018, 18:49 Uhr Kurzkritik Starker Ausdruck

Das Duo Ferschtman und Rabinovich im BR-Studio 2

Von Harald Eggebrecht

- Dass der Bogen gleichsam die Zunge bei Streichinstrumenten sein könnte, ahnen viele. Doch erlebt man selten, dass das, was gespielt wird, auch spricht und etwas zu sagen hat. Beim Abend im Studio 2 des Bayerischen Rundfunks konnte man eindringlich erfahren, was es heißt, Musik zum Sprechen zu bringen, das heißt: die zwei G-Dur-Sonaten von Johannes Brahms und Ludwig van Beethoven, Béla Bartóks exaltiert expressionistische 1. Sonate und Witold Lutoslawskis so knappes wie präzises "Subito"-Stück.

Die holländische Geigerin Liza Ferschtman, Jahrgang 1979, und ihr israelischer Klavierpartner Roman Rabinovich, traten dezidiert und überzeugend als Duo auf. Wie Rabinovich etwa die Einleitung zum Adagio der Brahms-Sonate in allen Registern zum Klingen brachte, ohne dass etwas in diesem durchgearbeiteten Tonsatz verloren ging oder gar vernuschelt wurde, war beispielhaft. Dazu nun Liza Ferschtmans großartige Fähigkeit, eben mit dem Bogen vom Frosch bis zur Spitze sprechen, fragen, antworten, ausrufen, flüstern oder auftrumpfen, aber auch große Kantilenenbögen spannen zu können. Keine Lokaleffekte interessieren sie, sondern die Gestaltung des einzelnen Satzes als Ganzes und darüber hinaus des gesamten Stücks.

Bei Brahms entwarf sie so eine weit gefächerte Ausdruckslandschaft aus sanfter Melancholie und leuchtendem Aufbegehren. Bei Bartók betonte sie im Gespräch mit der Moderatorin Meret Forster, dass sich hinter all den aufgeregten expressionistischen Gesten romantische Leidenschaft verberge. So spielte das Duo und erzählte von den Aufschwüngen, Hysterien und leisen Geheimnissen dieser Sonate. "Subito" schoss "sofort" heraus und wurde dennoch gebändigt. Beethovens letzte Violinsonate verwirklichten die Musiker dann als lichtvollen, so witzigen wie poetischen Dialog in allen nur denkbaren Tonlagen. Dem brausenden Beifall für diesen so brillanten wie gedankenreichen Abend dankten sie mit Zugaben von Bartók und Karol Szymanowski.