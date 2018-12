21. Dezember 2018, 18:57 Uhr Kurzkritik Stark wie einst

Die Münchner Rapper "Main Concept" im Feierwerk

Von Joshua Schössler

Vor sage und schreibe 20 Jahren ist das legendäre Album "Genesis Exodus" der Münchner Rapper Main Concept erschienen. Bei ihrem Konzert zum Jubiläum am Donnerstag im Feierwerk hatten sie die Gruppen Greenery Force und ATP Crew mit dabei, die mit ihren großartigen Auftritten mal wieder gezeigt haben: München hat eine vitale Rap-Szene, auch wenn sie eher aus dem Untergrund heraus agiert. Das mag vielen zwar nicht so recht bewusst sein, aber umso mehr lohnt es sich, die lokale Szene im Blick zu behalten.

Dass das Publikum an diesem besonderen Abend erstaunlich jung war, überraschte dann doch, erwartete man doch bei einer Gruppe, die schon seit 1990 existiert, eher ältere Zuhörer. Aber Fehlanzeige. Die Stimmung war sehr gut, in dem mittelgroßen Bühnenraum stellte sich schnell eine intime Atmosphäre ein. David P., der Frontmann, konnte dem Publikum zeigen, dass er seine Kunst noch beherrscht. Die Bühnenerfahrung merkt man ihm einfach an. Der Rapper weiß genau, was er tun muss, um die Stimmung immer weiter zu steigern.

"Das war krass, ich musste für den Auftritt Tracks auswendig lernen, die ich vor 15 Jahren gemacht habe", sagte David P. hinterher im Gespräch. In den 20 Jahren ist viel passiert. David P. ist inzwischen Arzt und Vater geworden. Auf die Frage, inwiefern sein Dasein als Arzt mit dem als Rapper zusammenhängt, antwortete er: "Rapper zu sein, hat mich viel über Menschen gelehrt. Gespräche zu führen, den Vibe der Leute zu spüren, auf ihre Sprache einzusteigen, Empathie. Ich habe Respekt und Achtung, nicht nur vor Patienten, sondern vor dem Menschen gelernt. Das findet sich in meinem Rap wieder." Der Rapper legt seit jeher großen Wert auf Wortgewandtheit und intellektuelle Spielereien, weg von dem aggressiven Machogehabe, das im deutschsprachigen Hip-Hop gang und gäbe ist. So schlüpft er beispielsweise in eine Sokrates-ähnliche Rolle und untermauert seinen Song mit der Botschaft, dass uns allen etwas Liebe fehle.

David P. prägt mit seinem Stil den deutschprachigen Hip-Hop seit 28 Jahren sozusagen aus der Deckung heraus, denn große Bekanntheit hat er noch nicht erreicht. "Das brauche ich aber auch nicht, ich bin so zufrieden mit dem, was ich tue." Ob man von Main Concept noch ein neues Album erwarten kann? Das wird sich zeigen.