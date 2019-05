5. Mai 2019, 18:51 Uhr Kurzkritik Stark pointiert

Peter Eötvös dirigiert das BR-Symphonieorchester

Von Ekaterina Kel

Den Zeitgeist der Gegenwart zu fassen, ist nicht einfach. Man steckt ja selbst drin. Der Komponist Peter Eötvös und der Schriftsteller Péter Esterházy haben es trotzdem gewagt. Vor drei Jahren haben sie das "Oratorium balbulum" geschaffen, das am Freitag bei der Musica-Viva-Reihe zusammen mit zwei weiteren Werken von Eötvös im Herkulessaal zur Aufführung kam. Zu Ehren seines 75. Geburtstags dirigierte Eötvös selbst.

Balbus ist Lateinisch und steht für stammelnd, ein stammelndes Oratorium also. Das Heute ist nicht imstande, sich auszudrücken. Es wiederholt sich, stolpert über die eigenen Erfahrungen, ist unfähig, einen ganzheitlichen Sinn daraus zu formulieren. Zunächst also die Frage nach der Identität. Wer sind wir?, heißt der erste Teil. Matthias Brandt ist der Erzähler, seine Stimme wird etwas hallend in den Saal geschickt. "Ich? ... Ich bin kein ... Ich bin nicht der ...Ich bin ..." Danach stellt er den Engel vor, breit und mächtig gesungen von Iris Vermillion und den Propheten, bübisch überspitzt von Eric Stokloßa. Zwei verloren wirkende Figuren, alles, was vom großen Anspruch der Geistlichkeit eines Oratoriums geblieben ist. Allenfalls fällt ihnen noch das "Halleluja" ein. Alle "Hallelujas" zitiert Eötvös, eins stammt aus Monteverdis "Jubilet", ein anderes aus Mussorgskis "Boris Godunow", jeweils eins von Mozart und Bruckner, aufgeteilt in Männer- und Frauenstimmen. Der Chor donnert eindrucksvoll im Rücken des BR-Symphonieorchesters. Eötvös' Musik ist stark pointiert. Das Schlagwerk dominiert, die Töne klingeln, läuten, bimmeln nur so. Dazu immer wieder impulsive Bassspritzer.

Der Prophet, eigentlich für die Zukunft zuständig, verarbeitet die Vergangenheit: 9/11 und Sarajewo lassen ihn nicht los - ein ganzes Jahrhundert in Zersplitterung. Der Erzähler erläutert: "Nach dem Ende des Kommunismus ist uns die Zukunft ausgegangen." Und nun? Es bleibt ein "Und" vom Chor und ein einsamer Klavierakkord. Ein sehr deutlicher Abend über die Undeutlichkeit.