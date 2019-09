Der Luxemburger Francesco Tristano Schlimé hat schon als Konzertpianist ebenso überzeugt wie als DJ, der ähnlich wie der Hamburger Musiker Erobique sein DJ-Set mit Live-Darbietungen auf einem Keyboard anreichert. Umgekehrt hat er auch schon mal Techno-Klassiker als Klaviermusik aufbereitet, derweil er als Produzent und Komponist gerne beide Welten verschmilzt. So wird sein Klavierspiel auf seinem neuen Album "Tokyo Stories" immer wieder elektronisch verfremdet, von Synthesizern überlagert und mit Sounds der Stadt angereichert, mit denen Francesco Tristano seine persönlichen Tokyo-Impressionen assoziiert.

Das Ergebnis ist eine in gerade mal zwei Tagen eingespielte atmosphärische Stadtführung, die Tristano nun in seiner konzertanten Umsetzung im Ampere mit Arbeiten des japanischen Fotografen Ryuya Amao bebildert. Als Video-Show ließ er die Fotos aufbereiten, wobei das ganze auch mal so belanglos wie ein Bildschirmschoner wirkt. Obwohl die Bilder einen großen Einfluss auf Tristanos Musik haben mögen, degradieren sie diese nur allzu oft zu einer Art Pausenmusik, zu der dann auch das 2003 verstorbene NDR-Walross Antje gut gepasst hätte.

Tatsächlich bietet die Musik selbst die stärkeren Bilder, wenn sich zum Beispiel im rasanten Treiben eines vom perkussiven Klavierspiel skizzierten Stadtleben der Gegenwart die Ouvertüre einer Oper von Rameau aus dem 18. Jahrhundert spiegelt. Oder wenn kleine Dissonanzen immer wieder aus dem Korsett der Harmonie zu brechen versuchen wie einst in Saties Gymnopédie, um dann aber eine liebliche Atmosphäre zu schaffen, die süßer ist als die dritte Seite von Keith Jarretts Köln-Konzert. Wobei das Gelingen solcher Klangbilder auch dem Tontechniker François Baurin zu verdanken ist, der nicht nur die Lautstärken bestimmt, sondern auch wirkungsvoll technische Effekte auf Francesco Tristanos Klavierspiel setzt.