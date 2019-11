Wenn es ganz still ist, hört man den Körper: Zum Beispiel den Rhythmus der Schritte, in dem vier Tänzer über die Bühne rennen und - obwohl unterschiedlich schnell - mit den Füßen stets gleichzeitig den Boden treffen. In Stephan Herwigs neuem Stück "Rhythm & Silence" laufen Gaetano Badalamenti, Katrina E. Bastian, Anna Fontanet und Maxwell McCarthy in einem flachen Kreisausschnitt dicht an der Zuschauertribüne des Schwere Reiter vorbei. Von rechts nach links, von links nach rechts. Und plötzlich eine erste Zäsur. Es ist ein ernster, spröder Abend, den der Münchner Förderpreisträger Tanz des Jahres 2018 hier auf die Bühne wirft. Selbst an Herwigs eigenen Arbeiten bemessen, die nie darauf aus sind, das Publikum mitzureißen oder mit Assoziationsangeboten zu überschütten. Bei ihm erzählt der Tanz beharrlich von sich selbst, von Körpern, Bewegung und Raum. Um dieser Dreiecksbeziehung weiter nachforschen zu können, hat er jüngst die dreijährige Optionsförderung der Stadt bekommen. Mit dieser relativen Planungssicherheit im Rücken entstand nun also dieser in weiten Teilen improvisierte Abend, in dem zunächst je zwei Tänzer aufeinanderprallen. Eruptive und scharfe treffen auf fließende Bewegungen, die dicht am Körper des Anderen enden, dessen Grenzen und Bewegungsradius man dafür genau kennen muss.

Darin besteht die spezielle Virtuosität von Herwigs Tänzern. Sprünge und Pirouetten werden nur angedeutet, in ihrer Entstehung abgewürgt, aber da ist die Wachheit, die es erlaubt, binnen Sekunden zum gemeinsamen Stillstand zu finden oder den Anderen praktisch im Vorbeigehen in die Luft zu heben. Mittlerweile ist der lauter gewordene Atem der Tänzer zumindest akustisch der dominante Rhythmusgeber. Und dann kommt doch noch Musik: sehr schnelle, die mit einer sehr langsamen, durchchoreografierten Bewegungsstudie am Boden kontrastiert. Optischer trifft auf akustischen Rhythmus. Vielleicht wäre es erhellend, das Ganze noch einmal nur mit den Ohren zu sehen?