1. November 2018, 18:58 Uhr Kurzkritik Sportler mit Spitzen

Chris & Lollo in der Lach- und Schießgesellschaft

Von Oliver Hochkeppel

Tu felix Austria! Jedenfalls, was Musik, Kabarett und deren Kombination angeht. Wird doch famoses Musizieren wie intelligenter Schmäh bei den österreichischen Nachbarn so wertgeschätzt, dass immer wieder erstklassige, verblüffende, schräge Künstler nachrücken. Schwer vorstellbar, dass sich anderswo ganze Karrieren mit Liedern über depressive Skispringer machen lassen. Ausschließlich daraus nämlich bestand zunächst das Programm von Chris & Lollo, gut sechs Jahre und drei CDs lang. Doch so monothematisch die beiden Schulfreunde Christoph Drexler und Lorenz Pichler aus Wien-Favoriten ihr Liedermacherleben anfingen, so fast konkurrenzlos breit aufgefächert sind die Themen ihrer Songs heute.

Auch und gerade im neuen Programm "Mitten ins Hirn", dass sie jetzt in der Lach- und Schießgesellschaft vorstellten. Die Palette reicht da vom einfach nur makaber-albernen "Giftige Pflanzen im Kinderzimmer" bis zur rasenden Attacke auf Internet-Verschwörungstheorien und Fake News ("Schau das doch bei Google nach"), vom Enttarnen des Selbstbetrugs der "jungen Kreativen" ("Hipster") bis zur rabenschwarzen Wienerlied-Parodie ("Gemütlichkeit", mit dem schönen Refrain: "Unter jeder Thujenhecke liegen Leichenteilverstecke"), vom Wahnsinn der sozialen Netzwerke ("Das wütende Emoji") bis zur bislang unerreicht treffenden Attacke auf die europäische Hochschulreform ("Bologna").

Meist unglaublich lange, vertrackte, abgründige Texte sind das, die von den beiden gegen allerlei kompositorische wie dichterische Konventionen in Form gebracht werden. Was schon so extrem lustig, klug und hintersinnig ist, bekommt durch den grandiosen, weil in der Phrasierung und Artikulation variablen Gesang und die lässig-ironische Präsentation endgültig die Qualität des Einmaligen. Also, Burschn: Wiederkommen! Zur Not mit Skispringersongs.