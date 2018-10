25. Oktober 2018, 18:47 Uhr Kurzkritik Soulige Stimme

George Ezra mit neuem Album in der Tonhalle

Von VIVIAN HARRIS

Man könnte meinen, die knapp 2000 Menschen, die vor der Tonhalle bis zum Container Collective anstehen, sind gekommen, um George Ezras neues Album anzuhören. Man könnte meinen, sie unterhalten sich kurz vor dem Konzert über die ausverkaufte Show. Man meint das so lange, bis George Ezra mit seiner Band die Bühne betritt, seinen Folk-Song "Don't Matter Now" vorträgt, und das Publikum aber weder zuhört, noch mitsingt - sondern einfach weiter quasselt.

Für alle, die hierher mitgeschleppt wurden, sagt Ezra gleich zu Beginn, sei das Konzert eine gute Gelegenheit, um einfach mal abzuschalten, zu träumen, und der Welt zu entfliehen. Darum gehe es nämlich auch bei seinem zweiten Album, "Staying At Tamaras", das er bei seiner Tour vorstellt. Charmant führt der 25-Jährige durch den Abend, mit kleinen Anekdoten, die er erzählt: zum Beispiel, wie er die Namensgeberin seines Albums kennengelernt hat, oder dass er noch nie in der ungarischen Hauptstadt war, als der Song "Budapest" entstanden ist. Mit dem hatte der Brite vor fünf Jahren seinen Durchbruch, trat damals alleine mit Gitarre auf. Mit einem entspannten Singer-Songwriter-Set hat die jetzige Show aber nur noch wenig zu tun. Zu laut sind die Drums, zu präsent Trompete und Posaune, zu grell die Lichtshow. Das macht alles abwechslungsreicher, es gibt mal jazzige Soli oder auch Rock-Riffs. Aber Ezras soulige Bariton-Stimme, die sich live fast noch besser anhört als auf Platte, wird bei schnelleren Pop-Songs wie "Paradise" von der Band übertönt. Und bei langsameren Nummern wie "Song 6" oder "Hold My Girl" vom Publikum. Das tut beim bluesigen Song "Listen To The Man" nämlich genau das Gegenteil.

Und dann hat das Ganze doch wieder etwas von Singer-Songwriter-Konzert, bei dem ein Newcomer gegen einen konstanten Lärmpegel des Publikums ansingen muss Nur dass das Publikum dieses Mal wesentlich größer ist.