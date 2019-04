7. April 2019, 18:40 Uhr Kurzkritik Sinnlich blühend

BR-Chor und Rundfunkorchester mit "Le miroir de Jésus"

Von Michael Stallknecht

"Der Spiegel Jesu: 15 kleine Gedichte auf die heiligen Mysterien des Rosenkranzes, die Henri Ghéon verfasst und André Caplet mit Musik illustriert hat", singen die Damen des BR-Chors zu Beginn auf Französisch und sprechen damit vollständig aus, was danach in der Herz-Jesu-Kirche zu hören ist. 1923 schuf André Caplet als letztes großes Werk vor seinem Tod "Le miroir de Jésus. Mystères du rosaire", das das Leben Jesu aus der Perspektive seiner Mutter Maria meditativ umkreist. In der Reihe "Paradisi Gloria" war es in kluger Kopplung mit zwei der Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber aus dem Jahr 1678 zu hören, die Henry Raudales, Konzertmeister des Münchner Rundfunkorchesters, und der Organist Max Hanft als Überleitung zwischen den drei den klassischen Rosenkranzformen entsprechenden Teilen spielten.

Caplet ist, wenn überhaupt, heute nur noch als Schüler und Mitarbeiter Claude Debussys bekannt. So bescheiden, aber mit ihrer ganzen Gefühlswelt sich Maria hier in den Dienst ihres Sohnes stellt, so asketisch, aber nicht unemotional folgt seine Musik den Gedichten Henri Ghéons. Die Mezzosopranistin Anke Vondung hat damit im Grunde eine einstündige Solokantate zu bewältigen, was ihr mit einer sinnlich blühenden, lyrisch legatoreichen, aber zur dramatischen Entäußerung fähigen Tongebung und einer präzisen Textdeutung gelingt. Unterstützung findet sie nur in den leicht nazarenerhaften Einwürfen der himmlischen (Frauen-)Chöre und könnte sie noch stärker beim nur mit Streichern und Harfe besetzten Orchester finden.

Doch dem Chef des BR-Chors, Howard Arman, und dem Münchner Rundfunkorchester hat es offenkundig an Probenzeit gemangelt, um Caplets zurückhaltende, aber im Detail eindrückliche Affektgestaltung herauszuarbeiten. Arman versucht es als Dirigent mit emotionalem Nachdruck auszugleichen, was der delikaten Musik eher schadet. Sie klingt darüber monochromer, als es das interessante Werk verdient hätte.