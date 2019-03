27. März 2019, 18:47 Uhr Kurzkritik Siegerlächeln

Der Sänger und Drummer Anderson Paak in der Tonhalle

Von Claus Lochbihler

Was für eine Stimme, was für eine Show, was für ein ansteckendes, fettes, zahnweißes Grinsen: Anderson Paak lächelt sich durch 90 Minuten Hip-Hop, Funk und Soul, als ob er sein Superstar-Glück immer noch nicht fassen könnte. Er lächelt, wenn er hinter dem Schlagzeug jeden Song in sein ekstatisches Finale trommelt. Er lächelt, wenn er rappt, wenn er über die Bühne schlakst, sprintet und tänzelt, wenn er sich zu "Tints" wieder die Sonnenbrille aufsetzt, wenn er Anlauf nimmt für seinen Sprung ins Publikum.

Man sieht dieses Lächeln sogar, wenn ein im Schlagzeug-Set versteckter Scheinwerfer tausend Lichtblitze ins Publikum und an die Decke der Tonhalle schleudert, als ob Anderson Paak den Groove in Licht und Licht in Rhythmus verwandeln könnte. Selbst dann hat dieses kalifornische Lachen mehr Watt als die wattstarke Bühnenshow: das viele Licht und die Fontänen, die im Rhythmus der Musik Feuer und Rauch spucken, und die ganze Halle einmal sogar in einen Konfettisturm tauchen, dichter als jeder Schneesturm. Ganz am Ende lächelt Anderson Paak sogar, als er als Zugabe seinen zu früh verstorbenen Freund Mac Miller mit ihrem gemeinsamen Song "Dang" feiert und aus einer Nummer über ein Beziehungsende, das nicht sein darf, eine über den Tod eines guten Freundes macht. Selbst dann lächelt Anderson Paak. Und mit ihm die Musik.

Musikalisch spannen der singende, trommelnde und rappende Lächler sowie die fünf Musiker von The Free Nationals einen Bogen, der bei Hip-Hop beginnt, ins Soulige abbiegt, dann zwischen Funk und Hip-Hop jongliert und am Ende auch noch den Weg in den Club findet ("Lite Weight"). Außerdem gibt es einen Vorgeschmack auf das nächste, im April erscheinende Album: Mit einer Soul-Stimme, die sich wie flüssiger Rauch um den Groove legt, stimmt der 33-Jährige "King James" an, einen Protestsong à la Anderson Paak: funky mit Blubberbass, einem Curtis Mayfield ähnlich schwankend zwischen Protest, Zuversicht und Hommage an LeBron James und Colin Kaepernick, gut gelaunt, auch wenn es um Polizeigewalt und Diskriminierung geht. "Just don't stay down / Let's go shake down", lautet die Botschaft des Anderson Paak.