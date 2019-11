Das Rätsel Aldous Harding wäre leicht zu lösen, wenn man nur durch diese Tür gehen dürfte. Die letzte Zugabe ist gespielt, Montagabend, kurz nach 22 Uhr: Harding und Band gehen unter großem Applaus von der Bühne des Hansa 39 die wenigen Schritte zum Backstage-Raum. Man versucht über die Köpfe des aufbrechenden Publikums hinweg noch einen Blick hineinzuwerfen, auf Hardings Gesicht abseits des Scheinwerferlichts. Doch der Bassist schließt rasch die Tür, als wäre da drin wirklich ein Geheimnis zu bewahren.

Darum bleibt es vorerst ungeklärt, ob sich diese Frau immer so sonderbar benimmt - oder nur vor Publikum. Die Sängerin Aldous Harding, geboren 1990 in der Hafenstadt Lyttelton in Neuseeland, fasziniert die Musikkritiker seit drei meist melancholisch bis mystisch besungenen Indie-Alben gleichermaßen mit ihrer Musik wie mit ihrer Mimik. Diesem "starren, entrückt wirkenden Blick" (Spiegel), sie "grinst diabolisch" (Musikexpress) und "verdreht ihre Pupillen dermaßen weit nach hinten, dass im Publikum viele besorgt dreinblicken" (Tagesspiegel). An diesem Abend in München wirkte Harding eher irritiert. Sie blickte wie fragend durch den Raum beim Singen, lächelte nicht, nahm Jubel und Klatschen unbewegt hin.

Sie müsste eine gute Theaterschauspielerin sein, so ausdrucksstark kann sie schauen. Die schönere Erklärung wäre: Sie ist ein Freak. Ein Sonderling der besten Sorte, nicht von dieser langweiligen Welt, sondern von einer schöneren, kreativeren, besseren. Bevölkert von Wesen wie ihr, cool und unnahbar, mit wunderbaren Stimmen, die rätselhafte Songtexte schreiben, wie den Refrain von "The Barrel": "It's already dead / I know you have the dove / I'm not getting wet / Looks like a date is set / Show the ferret to the egg." Aha. "Es wäre doch schön, wenn man schreiben könnte: Aldous Harding - es war weird", empfahl sie selbst mal in einem Interview als Konzertkritik. Ja, weird war es. Und eindrucksvoll schön. Die Frau neben einem meint: "Was hat sie eigentlich für eine Frisur, solche Haare kann man doch gar nicht haben." Das auch noch.