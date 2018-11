12. November 2018, 18:48 Uhr Kurzkritik Seltenes Bild

Festkonzert "Starke Frauen" in der Philharmonie

Von Ekaterina Kel

Vor 100 Jahren war es eine Errungenschaft, dass Frauen in Deutschland wählen durften. Vor 40 Jahren eine weitere Sensation: Sylvia Caduff konnte als erste Frau den Posten eines - bis dahin nur in männlicher Form existierenden - Generalmusikdirektors bekleiden. Mit Euphorie den Vormarsch des knappen Großteils der Weltbevölkerung, der Frauen, zu feiern - das war wohl der Anlass für das Festkonzert "Starke Frauen", das der junge Münchener Konzertverein am Sonntag im Gasteig ausrichtete.

Namhafte Menschen sind gekommen, darunter auch die erwähnte Caduff, oder die Bayerische Frauenbeauftragte Kerstin Schreyer, die es sich nicht nehmen ließ, auf den geringen Frauenanteil im neuen Landtag hinzuweisen. Sie alle wollen auf ein in der Klassikwelt sehr außergewöhnliches Bild einen Blick werfen: Auf der Bühne der Münchner Philharmonie sind nur Frauen zu sehen. Am Dirigierpult die 40-jährige Estin Kritiina Poska, an den Instrumenten Musikerinnen des Europamusicale Frauenorchesters - eine aus vielen Orchestern zusammengesetzte Gruppe, die als symbolisches Signal für die Gleichberechtigung gebildet wurde und nun ihren ersten Auftritt in dieser Formation hat.

Genau das hört man dann auch: Ein zweckgebundenes Orchester ohne viel Eigenleben, das sich darauf konzentriert, die ziemlich wild zusammengewürfelten Werke von Sofia Gubaidulina, als prominente weibliche Vertreterin Neuer Musik, Clara Schumann mit einem sprühend-romantischen Klavierkonzert (op. 7 a-Moll) und Emilie Mayer, die wohl Mitte des 19. Jahrhunderts als "weiblicher Beethoven" galt, zu spielen. Poska dirigiert äußerst vorsichtig, nur bei Mayers Symphonie (Nr. 7 f-Moll) rast sie lieblos durch die Sätze. Schumanns Klavierpartien sind dafür ein wahrer Höhepunkt: Lauma Skride meistert sie mit sinnlicher Tiefe. Was vom Abend bleibt, ist vor allem das: großer Applaus für die Künstlerinnen, dafür, dass sie Frauen sind. Die Emanzipation war da schon mal weiter.