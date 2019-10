Eine Vorband aus der Pfalz, die in der ostdeutschen Provinz zusammengefunden hat. Eine Hauptband aus Hamburg mit Seitensträngen nach Berlin. Und als Überraschungsgast eine Schwabinger Filmlegende. Für ein Konzert am Tag der Deutschen Einheit kommt da doch einiges zusammen. Unterhaltsamer als ein offizieller Festakt ist es eh, wenn Die Liga der gewöhnlichen Gentlemen auftritt. In der gut besuchten Milla hatten sie Trafo aus Hassloch mit dabei. Und den Schauspieler und Filmemacher Werner Enke. Letzterer steht plötzlich auf der Bühne und führt einen Zaubertrick vor. Denn Zauberer ist Enke auch noch. Ein schöner Gag, der den Song "Kennst Du Werner Enke?" einleitet. Aber die fünfköpfige Liga um Sänger und Texter Carsten Friedrich hat nicht nur Überraschungen parat, sondern mit "Fuck Dance, Let's Art" ein neues Album, von dem er an diesem Abend einiges spielt. Etwa eine Ode an einen geschlossenen Matratzenmarkt, einen Song über die Achtziger oder eine Nummer über Frustration ("ich trag sie wie ein Hemd").

Die musikalische Stoßrichtung heißt auch bei den neuen Liedern: Nothern Soul mit einer Prise Ska-, Surf- oder Garagenrock. Das Keyboard orgelt, die Gitarren schleudern luftige Riffs heraus, und Friedrich singt im schnoddrigen Ton seine sympathischen Alltagsgeschichten. Und während man beim Album noch dachte: So ein bisschen kennt man das doch alles schon, fühlt man sich live eine Stunde lang im Kosmos des Herrn Friedrich doch sehr wohl. Alte Stücke gibt es auch, und vier Zugaben. Darunter die Aufbau-Hymne "Jeder auf Erden ist wunderschön", und zuletzt: "Alleine auf Partys". Den Refrain singt das Publikum noch minutenlang nach dem letzten Akkord, in seliger Einheit, wie es sich für einen solchen Tag gehört.