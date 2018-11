6. November 2018, 18:50 Uhr Kurzkritik Schwerelos

Jaap van Zweden am Pult der Münchner Philharmoniker

Von Klaus P. Richter

Man war gespannt, den neuen Maestro des New York Philharmonic Orchestra gleich zu Beginn seiner Saison in München zu erleben. Vorher als Chef in Dallas gerühmt und gefeiert, hinterließ sein Debüt im Big Apple vom September aber bei der Kritik recht gemischte Gefühle. Jetzt traf sich der Holländer Jaap van Zweden, ein gelernter Geiger, in der Philharmonie des Münchner Gasteigs nach der imposanten "Sinfonia da Requiem" von Benjamin Britten mit dem kanadischen Geiger James Ehnes beim e-Moll-Violinkonzert von Mendelssohn Bartholdy. Und zusammen trafen sie den schwelgerischen Belcanto, den Mendelssohn so schwerelos in sanguinische Leichtigkeit auflöst, mit sinnlichem Feuer. In der Kadenz des ersten Satzes zwischen Durchführung und Reprise aber entfaltete Ehnes das edle Timbre seiner Stradivari mit nachdenklicher Innerlichkeit. Feinnervig gelang die Kantilene im langsamen Satz, und im Rondo des Finalsatzes sprühten die leuchtenden E-Dur-Funken. Als Zugaben gab's einen virtuosen und einen besinnlichen Bach.

Nach der Pause führte Jaap van Zweden die Münchner Philharmoniker mit agilem, körperbetonten Dirigiergestus vom betörenden Mendelssohn zum verstörenden Beethoven. Dabei gestaltete er die siebte Sinfonie mit der Agogik recht freier Tempi. Das kam einer genauen Ziselierung und Modellierung der Struktur mit ihren vielen enharmonischen Rückungen zugute, von denen Beethoven ausdrücklich sagte, dass "sie wirkliche Veränderungen in jedem Hörenden hervorbringen" sollten.

Aber es trug auch zum Eindruck des Disparaten bei, obwohl es für dieses Konzept oft an der Präzision der rhythmischen Schärfe fehlte. Spannungsvoll baute van Zweden den a-Moll-Trauermarsch des zweiten Satzes auf, sprühend das Presto des dritten und mit stürmischen Energieentladungen das Allegro con brio des Finalsatzes, wobei die Philharmoniker das ungestüme Presto oft mit einem etwas rauen Klangbild erkauften.