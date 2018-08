23. August 2018, 18:52 Uhr Kurzkritik Schwerelos

Bei den "Sons of Bill" in der Milla begeistert auch das Vorprogramm

Von Dirk Wagner

"Ich bin Carl und das ist Sam", begrüßt der in Nashville lebende Singer-Songwriter Carl Anderson das Publikum in der Milla, das natürlich weiß, wer Sam ist. Schließlich ist Sam Wilson Gitarrist der Americana-Band Sons of Bill, für die es ja an diesem heißen Sommertag in den Kellerclub gepilgert ist. Nun begleitet Sam also auf seiner E-Gitarre sein eigenes Vorprogramm. Und zwar mit solcher Hingabe, dass man ob des Wohlklangs dieser musikalischen Erscheinung, die alle Raum- und Zeit-Bezüge aufzuheben scheint, fast vergisst, dass man eigentlich wegen eines ganz anderen Auftritts gekommen ist. So wie man auch vergessen würde, dass das Schlagzeug, die Background-Vocals und sonstige Elemente fehlen, die die Songs auf Andersons Alben prägen. Nur weiß das ja keiner, weil Anderson zum ersten Mal in Deutschland spielt.

Stattdessen erfahren die Songs auch im zweistimmigen Vortrag, sowie im Zusammenspiel von Andersons akustischer und Wilsons elektrischer Gitarre eine atemberaubende Vollkommenheit, die der hauseigene Tontechniker Marcel Filler auch noch raumakustisch auszuschöpfen weiß. In einer solchen Raumakustik lauscht man der Musik nicht mehr, man ist längst Teil derselben. So schwebt man in ihr wie jene Flageoletttöne, die Wilson mithilfe seines Wah-Pedals auch mal wie eine sphärische Pedalsteel-Gitarre klingen lässt. Es wäre ein perfekter Konzertabend gewesen, hätte er nach dieser zeitlosen halben Stunde geendet. Doch dann kehrt Wilson erneut auf die Bühne zurück, um mit seinen Brüdern als Sons of Bill diese Perfektion auch noch zu überbieten.

Verstärkt vom neuen Bassisten Will Honaker und vom neuen Schlagzeuger Harry Miree, dessen virtuoses Spiel nicht selten an die exzessiven Darbietungen von Animal erinnert, dem Schlagzeuger also aus der Muppet-Show. Sein exzessives Schlagzeugspiel begleitet die Songs nicht nur. Es erweitert sie geradezu um einen Rhythmus, der sich in der Show auch mal mitreißend verselbstständigt. Bis dann wieder die dreistimmigen Harmoniegesänge und ein geradezu magisches Zusammenspiel der Gitarren und des Keyboards den Sound krönen.