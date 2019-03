14. März 2019, 18:46 Uhr Kurzkritik Schwer benebelt

Der kalifornische Rapper Lil Xan in der Muffathalle

Von FLORIAN HOLLER

Selbst die liberalsten Eltern dürften sorgenvoll den Kopf geschüttelt haben, hätten sie ihre Kinder am Mittwochabend ins Muffatwerk zum Konzert von Lil Xan begleitet. Denn längst hat sich das Distinktionspotenzial von Hip-Hop erschöpft: Während Rapper wie das Duo Celo & Abdi das FAZ-Feuilleton durch Frankfurts Straßen führen, Haftbefehl für seine sprachliche Erneuerungskraft gerühmt wird und der US-Rapper Kendrick Lamar sowieso Everybodys Darling ist, bietet Lil Xan der Jugend immerhin noch eine reale Chance, das natürliche Bedürfnis zu befriedigen, den Eltern einen Schreck einzujagen.

Der Kalifornier, mit Gesichtstattoos und jeder Menge Drogenerfahrungen ausgestattet, nuschelt auf seinen Liedern mit schwerer Zunge über sphärische Trap-Beats und berichtet dort in Sprachschnipseln über Depression, Drogen und Sex. Innovativ ist das fraglos, waren Innenansichten dieser Art dem Hip-Hop in dieser Mischung bisher doch fremd. Die depressive Grundhaltung scheint eher nach dem Vorbild eines Kurt Cobain, als der Megalomanie eines Jay Z geraten zu sein. Im Muffatwerk präsentiert sich Lil Xan dann trotz angemahnter Abstinenz, sichtbar benebelt.

Während seine Songs im Playback abgespielt werden, schafft er es nur bisweilen, sie durch seine gemurmelten Rap-Parts zu ergänzen. Begleitet wird er von einem DJ, dem die Übersicht allzu häufig abhanden kommt. Immer wieder geht die Spannung flöten, wenn er es versäumt, den nächsten Track anzuspielen und sich zwischen die bassgeschwängerten Stücke gähnende Stille schiebt. Selbst die permanenten "Make some fucking noise"-Beschwörungen können da auf Dauer keine Abhilfe leisten. Und so sieht das junge Publikum eine unmotivierte, behäbige Show. Die versammelte Elternschar vor dem Muffatwerk darf also aufatmen: Zum einen muss man nicht immer alles verstehen, was der eigene Nachwuchs gut findet. Zum anderen sollte sich ein Hype, der auf der Bühne so substanzlos daherkommt, wie der um Lil Xan, schnell wieder legen.