26. Oktober 2018, 18:50 Uhr Kurzkritik Schwelgerisch

Sol Gabetta mit der Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Von MICHAEL STALLKNECHT

Sol Gabetta ist eine der wenigen Klassikkünstlerinnen, die den engeren Aufmerksamkeitsradius des Klassikbetriebs überschreiten, was viel auch mit ihren regelmäßigen Auftritten im Musikmagazin "Klick Klack" des BR zu tun haben dürfte. Umso schöner, wenn die Cellistin es nutzt, um auch seltener gespielte Werke in die Öffentlichkeit zu bringen. Edouard Lalos Cellokonzert aus dem Jahr 1877 ist zwar nicht wirklich ein Repertoireneuling, aber doch ein formal vertracktes, nicht auf schnellen Beifall zielendes Werk.

Gabetta spielt es im Gasteig dennoch wirkungssicher, indem sie Schwelgerisches intensiv auskostet, auch das Piano mit blühendem Ton erfüllt, um dann wieder umso leidenschaftlicher vorwärts zu drängen. Romantisch könnte man die Auffassung nennen, die mit den Tempi flexibel umgeht, sich hier und da auch die Koketterie einer unerwarteten Beschleunigung oder Verlangsamung leistet. Im Mittelsatz wird so aus dem "Tempo andante, ma rubato" eher ein Adagio, während Gabetta die folkloristische Motivik der eingebauten Scherzopassagen mit Humor pointiert. Letztlich überzeugt der Zugang, weil Gabetta den großen Bogen nicht aus dem Auge verliert, den Formzusammenhalt wahrt. Zumal ihr Mikko Franck nach bestem Kapellmeisterhandwerk folgt und die Streicher der Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia zu einer seltenen Zartheit anhält. Zur Zugabe gibt es Gabriel Faurés Lied "Après un rêve" in einem Arrangement für Gabetta und die acht Orchestercellisten.

Mikko Franck, seit 2017 erster Gastdirigent des römischen Orchesters, erfreut sich bei Orchestern und Opernhäusern gerade aufgrund seiner handwerklichen Qualitäten großer Beliebtheit. Zu Recht, wie man zu Beginn bei Tschaikowskys Fantasie-Ouvertüre "Romeo und Julia" hörte, die er ebenso leidenschaftlich auskostete wie mit präzisen Details realisierte. Nach der Pause steht ihm sein sehr romantischer Zugang allerdings im Wege bei Sibelius' Zweiter Symphonie, in der er die Zerklüftungen und in die Moderne weisenden Brüche vorschnell glättet. Das Stück wirkt dann ziemlich redselig, was auch an dem überlangen und dramaturgisch nicht durchdachten Programm liegen mag. Im Dezember werden Franck und Gabetta gemeinsam in den Gasteig zurückkehren, um mit der Orchestre Philharmonique de Radio France das Cellokonzert op. 43 von Mieczysław Weinberg zu spielen, ein wirklich kaum bekanntes Stück.