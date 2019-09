Es ist der pure Hass, den der Sänger, Gitarrist und Gelegenheits-Basstrommler Dave Pen gleich im zweiten Song zu tröpfelnden Rhodes-Klängen über einem lyrischen Du ausgießt, das zwar nicht namentlich benannt und doch in variierender Form vor jedermanns geistigem Auge sichtbar wird. Denn, herrje, wie anders soll man all diese heftigen Verwünschungen und Abtrittsaufforderungen an einen teuflisch mächtigen und sündig grinsenden Dampfplauderer, für den bereits ein Platz in der Hölle reserviert sei, auch deuten, wenn nicht als ausgestreckten Mittelfinger an all die Trumps und Johnsons da draußen. "Fuck U" heißt die Nummer, die bei ihrer Veröffentlichung sicherlich noch an andere Adressaten gerichtet war, dabei jedoch bis heute nichts von ihrer Aktualität eingebüßt hat.

Es sind klaffende Wunden wie diese, aus denen die Londoner Band Archive seit 25 Jahren ihre ebenso dunkle wie überwältigende Bühnenenergie zieht. Auf epische und im besten Sinne pathetische Art und Weise bahnen die neun ihre im stetigen Wechsel von zwei Sängern und Sängerinnen vorgetragenen Songs zwischen herzschlagvoluminösen Trip-Hop-Beats und futuristischen Sci-Fi-Synthies an, um schließlich mit jedem Takt die Intensität etwas weiter hochzuschrauben, bis schließlich nichts anderes mehr den Raum erfüllt als die reinste und riffgewaltigste Post-Rock-Grandezza als machtvoll ausgespieltes Vehikel vertonten Schmerzes.

Am Ende ist es abermals der hochaufgeschossene Dave Pen, der in "Again" den Zwiespalt frisch Getrennter zwischen Zärtlichkeit und Wut, zwischen Loslassenwollen und doch nicht können, mit staunenswerter Emphase verdichtet. "With you close by / You're crushing me inside / Without your love / You're tearing me apart", schreit er unter ekstatischen Verrenkungen, während der anfangs noch ganz sachte, auf einer akustischen Fingerpicking-Figur basierende Song zu einem finalen Crescendo anhebt, das auch noch die letzten Sitzenden im Saal aus dem Stuhl reißt. Herzzerreißend schön!