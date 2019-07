5. Juli 2019, 18:59 Uhr Kurzkritik Schön schmutzig

Kent Nagano dirigiert Philharmoniker

Von Harald Eggebrecht

Von den Komponisten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist György Ligeti einer der erfolgreichsten. "Athmospères", "Lontano" oder die Konzerte für Klavier, Violine oder Violoncello gehören zum sicheren Repertoire von Orchestern und Solisten. Wer die enormen Schwierigkeiten beherrscht, rhythmische Reaktionsschnelligkeit, klangliche Phantasie, technische Souveränität und die Lust an diesen so kunstvollen wie vitalen Musikströmen hat, wird jeden mit dieser so fabelhaft verschiedenartigen Musik faszinieren und begeistern können.

Patricia Kopatchinskaja jedenfalls bot in der Philharmonie das fünfsätzige Violinkonzert, das Ligeti für den wunderbaren Geiger Saschko Gawriloff Anfang der Neunzigerjahre schrieb, mit jener lustvollen Gespanntheit und virtuosen Aggressivität, die das tolle Stück zu hellstem Leben erwecken. Kent Nagano achtete darauf, dass die Münchner Philharmoniker dem von Ligeti gewollten "schmutzigen Klang" mit Okarinas, Lotosflöten, Flageoletts neben blitzendem Schlagwerk und "verstimmten" Streichern gerecht wurden, vielleicht etwas zu robust im Klang. Den Ovationen nach ihrer teuflisch vertrackten und witzigen Kadenz dankte Kopatchinskaja mit feuriger Ligeti-Musik für zwei Geigen, die Konzertmeisterin war ebenbürtig bei der Sache.

Nagano hatte mit einer fein ausgehörten Darstellung von Ligetis "Lontano" begonnen, das mit seinem an- und abschwellenden Klangstrom die Höraufmerksamkeit geradezu ansaugt. Auch "Tod und Verklärung" von Richard Strauss ist ein Stück, in dem eins aus dem anderen erwächst, vor allem die Verklärung, die Dirigent und Musiker eindringlich entstehen ließen, frei von Fortegewaltakten und Forcierungen. Zum Schluss dann das berühmteste Werk über das unaufhaltsame Crescendo vom zartesten Trommelrhythmus bis zur orgiastischen Ekstase des Riesenorchesters: Maurice Ravels "Bolèro", von Nagano klar und in der Balance sehr gut ausformuliert.