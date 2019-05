10. Mai 2019, 19:00 Uhr Kurzkritik Schön entspannt

Songwriter Robert Forster im Hansa 39

Von Jürgen Moises

Der Song "Here Comes A City" von der australischen Indiepop-Legende The Go-Betweens, den deren ehemaliger Gitarrist und Sänger Robert Forster im Hansa 39 als letztes Stück des regulären Sets spielt, handelt von einer Zugreise von Regensburg zum Frankfurter Flughafen. Und es dürfte wohl der einzige Song sein, der diese unter anderem durch Etterzhausen führende Zugstrecke thematisiert. Robert Forster sagt das jedenfalls selbst, in einem gut verständlichen Deutsch. Der Australier hat mehrere Jahre in Regensburg gelebt, zusammen mit seiner Frau Katrin Bäumer, die als Teil seiner vierköpfigen Band die Violine spielt.

Inzwischen leben beide in Brisbane. Und auch das ist beim Konzert Thema. Handelt der Titelsong des neuen Forster-Albums "Inferno" doch von der großen Hitze, die dort im Sommer herrscht. Der 61-Jährige und seine aus Australien und Schweden stammenden Mitmusiker spielen ihn etwa in der Mitte des fast zweistündigen, sehr schönen, entspannten Konzerts, bei dem neben weiteren neuen Stücken wie "Remain" oder "The Morning" einige Songs des Vorgängerwerks "Songs To Play" auf dem Programm stehen. Genauso wie das ältere "Demon Days", und dann eben auch zahlreiche Lieder der 2006 aufgelösten Go-Betweens.

Diese gibt es zuerst in homöopathischen Dosen, am Ende stammen dann allein fünf der insgesamt sechs Zugaben von Forsters früherer Band. Einige der Stücke wie "Twin Layers Of Lightning" hat man schon länger live nicht mehr gehört. Da scheint Forster die Chance zu nutzen, dass er seit vielen Jahren mal wieder eine komplette Band dabei hat. Diese erlaubt ihm auch die Freiheit, ab und zu ohne Gitarre über die Bühne zu tänzeln, während er sonst im weißen Hemd eher den distinguierten Gentleman gibt. Die innige Zuneigung seiner ihm teilweise seit Jahrzehnten treuen Fans ist Forster so und so sicher.