Christine Prayon kommt mit Clownsnase auf die Bühne der Lach- und Schießgesellschaft, entsorgt diese aber schnell ins vor ihr aufgestellte Wasserglas. Auf Bespaßen hat die studierte Germanistin, Romanistin und Schauspielerin keine Lust. Was niemanden verwundert, der die mit dem Dieter-Hildebrandt-Preis ausgezeichnete Künstlerin kennt. Sie ist spätestens seit ihrem Solodebüt vor gut zehn Jahren eine sperrige Zweiflerin, eine findige Sprachmissbrauchs-Enttarnerin und eine bissige Gesellschaftsanalytikerin. Und sie tut stets das Unerwartete.

So macht sie in ihrem neuen, erst zweiten Soloprogramm "Abschiedstour" titelgemäß gleich Schluss, wünscht den Zuschauern nach zwei Minuten "schöne 88 Minuten zur freien Verfügung" und zieht diese Eingangspointe erstaunlich lange durch. Wenn Korruption und Lüge so transparent und salonfähig seien wie heute, wozu dann noch Kabarett und Aufklärung, fragt sie rhetorisch. Sie würde jetzt Yoga-Lehrerin, da könnten dann alle zu ihr kommen, die "Probleme mit Problemen haben". Was es dann natürlich doch noch nicht war: Aus der fast spürbaren Verzweiflung über die Zustände und der Frage nach einer anderen, freien Gesellschaft landet sie in einer flammenden Rede für den echten, nie ausprobierten Kommunismus. Aber an so was dächten nur "Freaks", das funktioniere nie, beschließt sie den Gedankengang resigniert; nur der Kapitalismus funktioniere - allerdings eben nur für ein Prozent der Bevölkerung.

Sodann geht es an die Vorführung der echten Freaks. Mit einem Slam-Gedicht gegen Poetry Slams. Und mit bös-absurden Nachrichten, Werbespots oder Quiz-Sendungen von "Radio Diarrhöe", dem Sender, wo "Unterhaltung unterste Haltung" bedeutet. Auch da bricht Prayon mit Konventionen, Formen und Erwartungen. Nicht immer ist das lustig, nicht immer ist das Angriffsziel klar, oft sind ihre auch darstellerisch ausgekosteten langen Schleifen anstrengend. Aber wer sich darauf einlässt, geht mit vielen Gedanken heim, die ihn nachhaltig beschäftigen (noch bis Samstag).