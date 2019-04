9. April 2019, 19:00 Uhr Kurzkritik Saure Empathen

"Die Goldenen Zitronen" rütteln im Strom auf

Von Martin Pfnür

"Die Goldies sind eine Band, die nachfühlt", verkündet Schorsch Kamerun, der als sprechsingender Zeremonienmeister im quietschbunten Kimono inmitten seiner fantasiegewandeten Zirkustruppe steht, und vorher bereits versprach, dass die Goldies eine Band sind, "die liefert". Reichlich vollmundig klingt das, bei aller feinen Selbstironie, die der seit 35 Jahren als Frontmann der Goldenen Zitronen wirkende Mittfünfziger aus Hamburg da mitschwingen lässt. Und dennoch: Wer will ihm, dem Alt-Punk, Bühnenhysteriker, Autor und Theaterregisseur schon widersprechen angesichts dieser säurespritzenden Songs, die textlich so tief in den Wunden unserer Zeit wühlen, dass es beim Zuhören auch mal schmerzt.

"More Than A Feeling", heißt das Album, das die Goldies im Strom vorstellen, und dort in ein ebenso krachiges wie variantenreiches Best-of zwischen nervösem Drei-Akkord-Punk ("Flimmern"), "Billie Jean"-Gedenktexturen ("Der Investor"), synkopierten Mali-Gitarrensprengseln ("Bleib bei mir") oder per Oud verfeinertem Krautrock (im Abwärts-Cover "Computerstaat") einspeisen. Benannt nach einem Classic-Rock-Song der Band Boston, verweisen sie mit dem Titel auf den Umstand, dass der Rechtsdrall unserer Welt nicht nur ein gefühlter, sondern längst ein bedrohlicher ist. Ihre tatsächlich schärfste Waffe dagegen: die Empathie, das Nachfühlen, das etwa im brillanten, im Strom aber aufgrund tontechnischer Defizite mitunter kaum verständlichen "Nützliche Katastrophen" ebenso grandios zutage tritt wie in "Wenn ich ein Turnschuh wär".

Schlüpft Kamerun in Ersterem zu treibender Electronica in die berechnenden Populisten-Hirne der Salvinis und Trumps, deren manipulative Stärke sich aus gezielt gesäter Angst vor dem Fremdem speist, so zieht er in Letzterem aus der Flüchtlingsperspektive heraus eine erschütternde Analogie zwischen einem grenzenlos entfesselten Warenverkehr auf der einen, und der zunehmenden Abschottung Europas im Hinblick auf flüchtende Menschen auf der anderen Seite. Keine Frage, unbequem waren die Goldies schon immer. So wichtig wie heute waren sie aber vielleicht noch nie.