28. Februar 2019, 18:38 Uhr Kurzkritik Sanftes Nordlicht

Baiba Skride bei den Münchner Philharmonikern

Von Egbert Tholl

Fast schüchtern ist der Beginn, Edvard Griegs erste "Peer Gynt"-Suite, die natürlich mit der "Morgenstimmung" stets pastos anhebt, dann aber furios werden kann, hier auch wird, aber das Tosen "In der Halle des Bergkönigs" wirkt weit entfernt, als zöge irgendwo da vorne auf dem Podium in der Philharmonie ein Sturm vorüber.

Der Finne John Storgårds dirigiert zum ersten Mal die Münchner Philharmoniker, bringt Werke von drei nordischen Komponisten mit und die Geigerin Baiba Skride. Die spielt den Solopart von Carl Nielsens Violinkonzert und beginnt zunächst so scheu wie Storgårds mit dem Grieg. Das ist zwar von Anfang an wunderschön, wirkt aber auch so, als wolle sie nicht stören, könnte aber, falls jemand dies haben wolle, ein freundliches Mittel gegen lange nordische Nächte offerieren. Dieses hat viel klanglichen Zauber, gleich zu Beginn etwa den Übergang von der ersten Solo-Kadenz in den Orchestersatz, ein meisterlicher Moment zartester Klangverschiebung. Nielsen schreibt hier viele Solokadenzen vor, die meist in sich wenig Zusammenhang aufweisen und auch in einem schwer zu erahnenden Verhältnis zum Orchestersatz stehen. Virtuosenfutter, von Skride fabelhaft selbstverständlich bewältigt. Aber: Es gibt vermutlich nicht viele Dirigenten, die so viel Ahnung von dem Werk haben wie Storgårds. Aber nicht einmal er schafft es zusammen mit Baiba Skride, Nielsens Violinkonzert etwas Zwingendes abzugewinnen. Alles ist herrlich genau gespielt, hat auch lyrischen Charme, aber wozu?

Als Zugabe spielt Baiba Skride eine recht entzückende Nummer von Johann Paul von Westhoff, geboren 1656 in Dresden. Klingt wie ein munterer Gebirgsbach. Danach Edvard Griegs zweite "Peer Gynt"-Suite, nun echte Theatermusik, mitreißend, "Solvejgs Lied" betörend. Dann Sibelius' fünfte Symphonie, meist simpel, aber voller hymnischer Momente, perfekt gespielt, imposant.