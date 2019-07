8. Juli 2019, 18:28 Uhr Kurzkritik Sanfte Eleganz

Keb' Mo' singt in der Muffathalle den Blues

Von Jürgen Moises

Man kann einen Blues-Song über Hunger, Einsamkeit, Verbrechen oder andere unschöne Dinge schreiben. Oder über eine Pizza-Party in Los Angeles. Der US-Blues-Sänger und Gitarrist Kevin Moore alias Keb' Mo' erzählt bei seinem Konzert in der bestuhlten Muffathalle, dass sein Lied "Perpetual Blues Machine" von einer solchen inspiriert sei. Eine "immerwährende Blues-Maschine", als die er im Text eine kaltherzige Frau besingt, ist er auch selber. Bereits in den Siebzigern war er in Blues-Bands unterwegs, bevor er 1994 sein Solodebüt herausbrachte. In München stellte der 67-Jährige nun sein neues, schönes Album "Oklahoma" vor.

Die Songs darauf wurden mit Gästen wie Taj Mahal und Rosanne Cash eingespielt. Auf der Bühne sitzt der vierfache Grammy-Gewinner alleine. Das heißt, nicht ganz, denn ihm steht mit Ray Ray ein Assistent zur Seite, der bei Problemen mit dem Perkussionspedal aushilft oder den Klatsch-Animator spielt. Ansonsten gibt es zwei Barhocker, eine E-Akustik- und eine Resonator-Gitarre, zwischen denen Keb' Mo' wechselt. Er selbst trägt einen grauen Hut und eine graue Weste und erweist sich in den 90 Minuten als charmanter, gut gelaunter Plauderer.

Den Beginn machen mit "Rita" und "Life Is Beautiful" zwei ältere Love-Songs, bevor Keb' Mo' mit "I Remember You" im entspannten Mississippi-Style den ersten Song aus dem neuen Album spielt. Danach folgt eine Mischung aus alten und neuen Stücken, ergänzt durch Klassiker von Robert Johnson und Otis Redding. Keb' Mo' singt sie mit sanfter Stimme, beeindruckt immer wieder durch sein Blues-Picking. Wobei er keineswegs nur Blues spielt, sondern auch elegante Folknummern und soulige Balladen wie "I'll Be Your Water", das es als zweite Zugabe gibt. Tatsächlich trinkt er auch auf der Bühne, wie er erzählt, deutsches Wasser, versucht aber dann doch irgendwann, über das Publikum hinweg Ingwerbier zu bestellen. Was jedoch am begrenzten Angebot der Bar scheitert.