Die Frage ist, wie man als Musiker auch mit Anfang 50 noch ästhetisch anarchisch sein kann, ohne einem der vielen postjuvenilen Klischees des Revoluzzertums aufzusitzen. Stephen Malkmus entscheidet sich für lakonisch offensiven Dilettantismus. Das ganze Solo-Projekt des kalifornischen Sängers, Songwriters und Pavement-Veterans ist darauf angelegt, Verweigerung zu stilisieren, vom Tournee- und Album-Titel "Groove Denied" bis hin zum launig, nach Internatsbubenmanier unter dem dottergelben Popper-Pulli aus der Hose hängenden Hemd.

Es ist ein Sammelsurium der Zeichen: Ein auf die Gitarre geklebter Slogan verkündet, der Künstler habe vor allem Sand im Kopf. Seine Körpersprache impliziert, er habe die Phase des schlaksig taumelnden Jugendlichen mit unzuverlässig steuerbaren, zu schnell gewachsenen Gliedmaßen bis heute nicht hinter sich gelassen. Die Musik selbst schleppt und rumpelt in der Kranhalle so dahin, neben Gitarre und Stimme mit Laptop als Sound- und Geräusch-Generator. Dabei achtet Malkmus präzise darauf, keinen Rhythmus zu präsentieren, der etwas Tanzhaftes andeuten könnte, ebenso wenig solistisch zu brillieren. Gitarre, Gesang, Klangsignale verzerren und übersteuern gerne, der Mix ist unausgewogen, die Dramaturgie des Konzertablaufs wirkt, als habe man einen Senderdurchlauf am Radio eingestellt.

Dazu kommen noch Lyrics, die kryptisch oder elliptisch sich vorwiegend mit verwirrten Gefühlslagen auseinandersetzen. Kurzum: Stephen Malkmus präsentiert das nahezu idealtypische Anti-Konzert, gestaltet ästhetische Anarchie auf Ebene zwei des Intellekts und wird von der irritierten Zuhörerschaft bis auf ein paar Spaßvögel eher wenig euphorisch beklatscht. Das ist konsequent aus der Perspektive eines Musikers, der schon als Indie-Held kein Held sein wollte. Und es legt nahe, die nächste Tour in Kunst-Museen zu buchen.