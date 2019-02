3. Februar 2019, 18:48 Uhr Kurzkritik Salti Mortali

Klavierabend mit Josef Bulva im Gasteig

Von Paul Schäuferle

Wer sich heute in einem Klavierabend mit Josef Bulva wiederfindet, hat die Chance, drei Künstlerpersönlichkeiten zu begegnen - eine Chance, ein Rätsel, aber auch eine Zumutung. Dem gealterten Virtuosen möchte man glauben, dass die Skalen in Mozarts B-Dur-Sonate KV 570 unter seinen Händen einst schillerten, dass die Vorhalte im Rondofinale einmal spielerisch und leicht klangen. Davon geblieben sind genuschelte Läufe und verbissene Akzente. Da hilft es auch wenig, in Beethovens "Wut über den verlorenen Groschen" die Bässe so zu donnern, dass man die sprudelnden Spielfiguren gar nicht hört. Die Sprünge im Scherzo der zweiten Chopin-Sonate geraten zu salti mortali, Ausgang ungewiss.

Das wäre ja noch zu verkraften, keimte nicht in manchen Momenten der schreckliche Verdacht auf, man habe es mit einem veritablen Amateur zu tun. Groteske Tempoentscheidungen bei Beethoven: Der zweite, schuberthaft meditative Satz der Sonate e-Moll Opus 90 wird zum fröhlichen Jagdstück, der Kopfsatz der Fis-Dur-Sonate Opus 78 wird, rhythmisch instabil und eilends runtergespielt, kein Liebesbrief an Therese, sondern ein voreilig gestottertes "Heirate mich!".

Und doch - das ist das eigentlich Frappierende - auch in diesem Konzert blitzen für Augenblicke echte Könnerschaft und erfahrene Musikalität auf. Etwa im Mittelteil der Marche funèbre (Chopin). In seiner schlichten Gesanglichkeit wirkt er anrührend: Bulva wendet sie nicht ins übertrieben Tragische, sondern konzentriert sich auf die Wiederholungen, dumpfe, fahle Akkorde. In den letzten beiden Sätzen von Skrjabins dritter Sonate fis-Moll schließlich findet er zu nie süßlicher Klangkultur im langsamen, kantilenenreichen Satz, inszeniert geschickt die brüsken Charakterwechsel im Finale. Mit diesem Maß an musikalischer Vielschichtigkeit war am Anfang nicht zu rechnen. Doch es ist diese Unberechenbarkeit, die den Hörer im besten Fall verblüfft, aber auch verstört, verärgert.