Nach dem Tod ihres Sängers Demba Nabé weiterzumachen, war für die Berliner Dancehall-Formation Seeed bestimmt keine leichte Entscheidung. Immerhin wird das auch auf ihrem ersten Studioalbum seit sieben Jahren insofern thematisiert, als die Vergänglichkeit ins Partybewusstsein gerückt ist: "Irgendwann ist alles vorbei. Doch so sieht der Deal aus. Ich würde ihn wieder nehmen", singt Peter Fox, ein weiterer Sänger der Band, in "Ticket".

Damit eröffnen Seeed das erste der drei ausverkauften Konzerte in der Olympiahalle. Binnen weniger Takte tanzen dazu fast alle Zuschauer: "Die Sonne kommt. Es geht von vorne los. Einfach so", ergänzt der einst dritte Sänger Frank Dellé die Vocals, die auch die eigene Trauerarbeit begleiten. Später wird zu "You & I" der auf der Bühne frei gewordene Platz des Verstorbenen ausgeleuchtet. Hier würde er stehen. In Ermangelung von Kerzen lassen die Zuschauer semi-andächtig ihre Smartphones leuchten. Trauer als partytaugliches Gemeinschaftserlebnis eben. Schnell ist da die Rede von Gänsehaut.

Die Band indes hat wirklich mit Nabés Fehlen zu kämpfen, zumal sie ihn nicht von einem neuen Sänger ersetzen lassen mag. Stattdessen gibt es drei Zusätzliche, die wie ein Chor seitlich stehend Nabés Gesang übernehmen. Bisweilen dürfen sie sich auch der Choreografie der verbliebenen Frontmänner anschließen, so dass nun fünf Sänger die schon bei den Blues Brothers bewährten Synchronbewegungen in einem Schülerband-erprobten Ska- und Reggae-Kontext anwenden. Angetrieben von einer dreiköpfigen Bläsergruppe, die in ihren besten Momenten geradezu jazzt. Ähnlich wie Rüdiger Kusserows Gitarrensolo auch mal wunderbare Blueslicks bedient. Als würde die perfekt aufeinander eingespielte Band in solchen Momenten ihrer eigenen Routine entkommen, wirkt sie dann tatsächlich am lebendigsten. Der Rest ist bewährter Off-Beat, der in vielen Off-Szenen mindestens genauso gut geboten wird.