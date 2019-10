Es gibt Songs, bei denen man sofort seinen Job mit dem Sänger tauschen möchte - wie er der da steht mit Pilotensonnebrille, Bärtchen, silbriger Duesenberg-Gitarre und einer Band im Rücken, die gespannt ist wie die Feder einer bis zum Anschlag aufgezogenen Uhr und eine Hookline ins Publikum feuert, die Herzen sprengt: "Lady, Don't Leave". Liebe kann so cool sein. Und so tödlich. Tito Larriva war mal der Mann für filmreife Songs, die die Karriere von Tito & Tarantula anschoben - und in ihren Klauen hatten. Von der Urbesetzung ist nur Tito übrig. Eben haben die neuen Tarantulas ein Album eingespielt, "8 Arms To Hold You". Der stärkste neue Song an diesem Abend: "Virtues Glow", ein großes, schemenhaftes Gemälde über Religion, Wahnsinn und Amok. Diese Band schafft Atmosphäre mit reduzierten Mitteln und lauscht im Verhallen der Töne einem Gefühl nach.

Dazu braucht es die Präzision von Musikern, die gerade wieder einen exzessiven Tourblock hinter sich haben. Beim zweiten Song "Slippin' & Slidin'" springt der Motor an, stanzt unbeirrbar rollende Beats. Innovation sucht hier keiner. Aber die junge Allysa Martinez, die Mandoline, Keyboard und Geige spielt, tupft Farbe auf den satten Sound. Titos deutscher Kumpel Marcus Praed sekundiert ihm als Gitarrist auch mit dem Wolfsheulen der Bottleneck-Slides, am Bass, unergründlich lächelnd, Titos Tochter Lolita, die mit ihm das neue Album geschrieben hat. Papa ist sehr stolz, und das sagt er auch.

Papa plaudert gerne: darüber, wie ihn Regisseur Robert Rodriguez übers Ohr haute. Die Stimme zittert, als er von der Mall in El Paso erzählt, die sein Vater baute und die erst jüngst Tatort eines Massakers eines Rassisten wurde. Der dazugehörige Song "He's A Liar" ist auch neu und im Kontext der Rock'n'Horror-Show ein erstaunlich politisches Statement. "After Dark" muss sein - wer will darf auf der Bühne schlagengleich tanzen und sich fühlen wie in der Filmbar Titty Twister. All das ist sehr sympatisch.