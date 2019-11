Er versteht die Aufregung nicht. Wegen einer sexistischen Äußerung vor laufender Kamera, die im Netz eine Flut frauenfeindlicher Kommentare entfesselt hat, hat Cédric (Adrian Spielbauer) seinen Job verloren. Seine Freundin Nadine (Daniela Voß) und sein Bruder (Timo Wenzel) finden das gar nicht lustig. All seine Versuche, sich zu verteidigen, bestätigen sein machohaftes Frauenbild. Jean-Michel will ihm helfen, einen Entschuldigungsbrief zu schreiben, der sich zu einem Buchprojekt ausweitet, in dem Cédric die Entstehung seiner verkorksten Sexualität offenlegen soll. Bald sind die Brüder euphorisiert von ihrer Aufgabe als Aufklärer. Weil Cédric dadurch keine Zeit mehr für seine Vaterpflichten hat, engagiert er die Babysitterin Émy (Elisabeth Grünebach).

Die Frankokanadierin Catherine Léger hinterfragt in ihrer Komödie die Rollenbilder und den Denk- und Verhaltenskodex in einer Zeit, in der sich Männer scharenweise als Feministen outen. Philipp Jescheck hat das Stück im Teamtheater leichthändig im Stil einer TV-Sitcom inszeniert. Nicht immer gelingt das Wechselspiel zwischen französischer Leichtigkeit und provokanten Verstörungsmomenten perfekt, und die Schauspieler hätten sich manchmal ruhig etwas mehr trauen können; dennoch ist dieser kurzweilig aberwitzige Theaterabend sehenswert.

"Die Babysitterin" ist keine konventionelle Geschlechterkomödie, sondern eine bissige Persiflage auf die ritualisierte Entschuldigungskultur und den Paternalismus gewisser Formen des männlichen Feminismus. Émy löst bei Nadine eine verblüffende Entwicklung aus, die mit ihr Rollenspiele um Macht und Unterwerfung erprobt, und enthüllt die kaschierten sexistischen Avancen in Jean-Michels emanzipatorischen Hilfsangeboten, der sich als moderner Ritter und Beschützer der armen Frauen sieht. Die aber wollen von ihm nicht gerettet werden. Ein abnickbares Fazit gibt es an diesem Abend, der bis zum Ende mit überraschenden Pointen aufwartet, allerdings nicht.