1. März 2019, 18:53 Uhr Kurzkritik Richtig wuchtig

Die Noiserocker "Health" in der Kranhalle

Von Jürgen Moises

Harte Gitarren treffen auf raue Synthesizerflächen. Mit dieser Kombination erregte die Noiserock-Band Health aus Los Angeles vor etwa zehn Jahren einiges Aufsehen. Die Folge waren mehrere Remix-Alben, Konzerte in großen Hallen und der Soundtrack zum dritten Teil der populären Videospielreihe "Max Payne". Auch den gerade frisch erschienenen Soundtrack zum Videospiel "Grand Theft Auto: Arena War" haben die Amerikaner komponiert. Im Zuge dieser Entwicklungen hat sich der Sound von Health verändert, wurde melodischer, und es zogen verstärkt Einflüsse von Industrial, Wave und Synthiepop ein.

Wirklich zahm sind Health aber nicht geworden, wie der Auftritt in der Kranhalle gezeigt hat, wo das Trio sein aktuelles Studio-Album "Vol. 4: Slaves Of Fear" vorstellte. Da sorgte der Schlagzeuger Benjamin Jared Miller für wuchtige Rhythmen, während Bassist John Famiglietti seinen Kopf wild kreisen ließ oder ins Mikrofon schrie. Dass er seine Schreie mittels Effektgerät verzerrt und dadurch spontane Noise- und Industrial-Einlagen erzeugen kann, gehört zu den Markenzeichen der Band. Ein anderes ist die sanfte Stimme von Gitarrist und Sänger Jake Duzsik, die teilweise an IAMX oder auch Placebo erinnert und im Kontrast zum harten Noise- und Industrial-Sound steht.

Dieser Kontrast macht bei neuen Stücken wie "The Message" den Reiz aus, und auch bei älteren wie dem tollen "We Are Water", das Health gegen Ende ihres mitreißenden Konzerts spielen. Dass die Musiker nie ihre Persönlichkeit in den Vordergrund stellen, passt zum "transhumanen" Ein-Personen-Musik-Projekt Born in Flamez aus Berlin, das im Vorprogramm zu erleben war. Und zwar mit "Deconstructed Club Music": vertrackter, atmosphärischer Elektronik, vorgetragen mit einer Maske, die einen Großteil des Gesichts verdeckt. Ein Ausblick auf den Pop der Zukunft?