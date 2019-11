Vor drei Jahren gewann das Quatuor Arod überraschend den ARD-Musikwettbewerb, nicht zuletzt dank kompromisslos wagemutiger Kühnheit. Seither sind Jordan Victoria, Alexandre Vu, Tanguy Parisot und Samy Rachid reifer geworden, ohne an aufregendem Klang zu verlieren. Zwei bemerkenswert gelungene CDs legten sie vor: Die erste galt Mendelssohn, die zweite umfasst Webern, Schönberg und das große, 40-minütige zweite Streichquartett von Alexander von Zemlinsky.

Damit beschließen die vier jetzt auch ihr Konzert in der Allerheiligen-Hofkirche. Sie begannen mit dem C-Dur-Quartett des 16-jährigen Schubert. Dessen schwermütig chromatisch in die Tiefe sinkendem Beginn folgt veritable Schrammelmusik und ein nicht minder wienerisch jugendfrisches Finale. Umso schmerzhafter Bartóks viertes Quartett, das die vier Streicher allenfalls im Finale nicht bis in die letzte Faser abgründig ausformulieren. Dafür wird Zemlinskys op. 15 zum Ereignis: Es ist wahrlich kein leichtes Werk am Rande der Tonalität, das vor allem in der zweiten Hälfte immer wieder neu ansetzt und erregt kämpfende in traumverloren abhebende, schnelle in langsame Passagen übergehen lässt. Nicht selten könnte man hier ein außermusikalisches Programm vermuten.

Das muss freilich Spekulation bleiben, doch man darf sich an einer ebenso plastischen wie farbigen Wiedergabe erfreuen, die unendlich viele Zwischentöne kennt und dem Zuhörer ein reiches Spektrum an Assoziationen erlaubt. Großer Beifall in der leider nur halb besetzten Allerheiligen-Hofkirche und Weberns "Langsamer Satz" als Zugabe.