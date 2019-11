Haydns zweites Cellokonzert ist ein gefürchteter Prüfstein. Es verzeiht der Solostimme nichts. Keine noch so kleine Unsicherheit, die man hinter einem süffigen Gesamtklang verstecken könnte - und die technische Herausforderung steht hinter großer Cello-Virtuosenmusik neueren Ursprungs kaum zurück. Wird dieses Konzert so großartig gespielt wie von der Cellistin Alisa Weilerstein und den Trondheim Soloists im Prinzregententheater (nach Osvaldo Golijovs wunderbarer, von Astor Piazzolla inspirierter Komposition "Last Round" für zwei Streichquartette und Kontrabass), ist es purer Genuss.

Natürlich liegt das daran, dass Weilerstein der äußerst anspruchsvollen Intonation in allen Situationen gewachsen ist - und das ist hier in solcher Perfektion eben nicht selbstverständlich. Hinzu kommt die überzeugende interpretatorische Handschrift. Denn obwohl Weilerstein einen kräftigen Ton wählt, bleibt ihr Spiel stets filigran - und der Gesamtklang transparent, da das Orchester dieselbe feingliedrige Herangehensweise pflegt. Jeden Melodiebogen, jede Floskel spielt Weilerstein dabei aufmerksam aus, gestaltet sie akkurat, streift sie nie nur beiläufig. Natürlich kommt das besonders auch dem Adagio zugute, das Weilerstein und die Trondheim Soloists fast gläsern einfassen.

Auf ähnliche Qualitäten baut nach der Pause die Interpretation von Haydns etwas unaufgeregterem, im dritten Satz virtuos aber ebenso intensiviertem erstem Cellokonzert. Vor allem aber ist die zweite Konzerthälfte von Richard Strauss' "Metamorphosen" geprägt. Alisa Weilerstein wechselt nun ans erste Cellopult des Orchesters und führt dort die tiefen Streicher mit kraftvollerem Ton an als Konzertmeister Geir Inge Lotsberg die Geigen. Dennoch sind die 23 Streicher- Solo-Stimmen dieses faszinierenden, altersweisen, herb aufgewühlten, ruhig melancholischen und strukturell wie harmonisch höchst avancierten Ver-mächtnis-Werks herrlich feinsinnig austariert.