29. August 2018, 18:56 Uhr Kurzkritik Punkmeditation

Ungebrochen schnoddrig: "Die Regierung" im Unter Deck

Von Jürgen Moises

Es ist kein Jazz und auch kein Frank Zappa, sondern eher so etwas wie meditativer Punkrock. So ungefähr heißt es in "Das Geräusch, das mein Herz macht". Zumindest in der Version, die Tilman Rossmy auf der aktuellen "60 Jahre Die Regierung"-Tour im gut gefüllten Unter Deck gesungen hat. Auch wenn der Sänger und Songwriter damit seinen Herzschlag meint, klingt das doch wie eine schöne Beschreibung dafür, was Rossmy mit seiner Regierung seit mehr als 30 Jahren macht. Eine weitere Selbsteinordnung lautet: psychedelischer Zweig der Hamburger Schule, und in deren Nähe wird die 1982 in Essen gegründete Regierung auch sonst gerne verortet.

So bekannt wie Blumfeld oder Tocotronic ist die Regierung trotz denkwürdiger Alben wie "Supermüll" oder "Unten" nie geworden. Dafür kommen Rossmys Songs über das Außenseiter- oder Unglücklich-Verliebt-Sein wohl zu schnoddrig, punkig oder unakademisch daher. Und mit einer autobiografischen, erzählerischen Note, für die neuerdings auch Tocotronic gelobt werden. Einen gewissen Kultstatus kann die mehrfach aufgelöste und neu gegründete Regierung trotzdem verbuchen, und der ist auch der Grund, warum der in der Schweiz lebende Rossmy nach einem neuen Album im vergangenen Jahr nun seinen 60. Geburtstag mit einer Tour feiert.

Im Unter Deck tut er das mit einer vierköpfigen, treuen Mannschaft, zu der auch der Münchner Gitarrist Ivica Vukelic gehört. Gemeinsam spielen sie sich genauso lässig wie mitreißend durch sämtliche Regierungsphasen und stellen mit "Besessen" und "Regen" Songs des für März angekündigten, nächsten Albums vor. Der eine rockig, der andere luftig und entspannt, und beide von Rossmys nöligem Nichtgesang geprägt, der das Markenzeichen der Regierung ist. Einen ersten Abschluss bildet das punkige "Supermüll", mit wunderbar kratzigem Schrei-Part, bevor dann "Loswerden" und "Das Mädchen, das jeder will" beweisen, dass Regierungs-Songs auch als entschlackte Pianoballaden funktionieren.