4. April 2019, 18:41 Uhr Kurzkritik Protestaktion

"Die Rote Republik" an der Theaterakademie

Von Christiane Lutz

Der Sockel der Bavaria ist leer. Denn der König, der sie erbauen ließ, den gibt es nicht mehr, die Monarchie wurde abgeschafft, wir befinden uns im München des Jahres 1918/1919. Auf diesen Sockel steigen abwechselnd die Schauspieler der Theaterakademie, mal als sie selbst, mal in der Rolle eines Aktivisten und rufen ihre Parolen. "Die Rote Republik" ist ein dokumentarisches Theaterstück, das die Studierenden des 3. Jahrgangs Schauspiel gemeinsam mit der Regisseurin Christine Umpfenbach entwickelt haben. Sie destillieren aus einer Unmenge geschichtlicher Fakten einen einstündigen Einblick in die Zeit der Räterepublik, besser gesagt ins Leben ein paar ihrer Aktivisten: Anita Augspurg, Hilde Kramer, Ernst Toller, Erich Mühsam. In deren Rollen schlüpfen die Schauspieler, nur um die Biografien im nächsten Moment mit ihren eigenen zu verschränken. Es ist der Versuch, die politischen Motive der Aktivisten von damals mit der Protestmüdigkeit der eigenen Generationen in Verbindung zu bringen. Die nämlich ist ausgeprägt: "Bei jeder Demo stehe ich am Fenster in meiner Wohnung und gröl mit", sagt einer. Ein anderer zitiert die Klimaschutz-Aktivistin Greta Thunberg. Für eine eigene Revolution fehlt die Energie, auch wenn es, da sind sie sich einig, viel zu tun gäbe.

Die autobiografischen Passagen heben das Stück von einer bloßen (rasanten, hübschen) Aufbereitung der Geschichte ab und zeigt, dass der beste Moment für Revolution, für Veränderung immer der gegenwärtige ist. Bequemer wird's nicht, höchstens unbequemer.