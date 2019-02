6. Februar 2019, 18:46 Uhr Kurzkritik Popanze ihrer selbst

"Massive Attack" machen im Zenith keine Freude

Von Egbert Tholl

Wenn eine Band ein 20 Jahre altes Album feiert und mit dem alten Material auf Tour geht, dann fühlt sich das erst einmal schön an. Massive Attack erheben so ihre dritte Platte "Mezzanine" zu einem echten Kunstwerk, bestehen entgegen aller digitaler Verwurstung auf den Werkcharakter. Man könnte auch vermuten, Grantley Marshall und Robert Del Naja fällt halt nichts mehr Neues ein, aber das stimmt nicht. Ihnen fällt viel ein. Viel Unsinn.

Zum Geburtstag des Albums füllen viele Menschen das ausverkaufte Zenith. Nach knapp einer Stunde kommen auch die Gastgeber, bis dahin passiert nichts, keine Gaukler, keine Vorband. Zur Begrüßung gibt es ein paar Minuten Lärm und Lichtgeflacker, aber kein Wort. Falls hier jemand Geburtstag feiert, dann ein paar Autisten, die ihre Umwelt nur bedingt wahrnehmen. Während der eineinhalb Stunden, die Marshall, Del Naja, fünf Musiker, die Sängerin Elizabeth Fraser und der Sänger Horace Andy anwesend sind, spricht niemand auch nur ein einziges Wort mit dem Publikum, es gibt keine Zugabe. Das kann man ja machen, Kunstwerk ist Kunstwerk, da muss man nicht quasseln, aber dann könnte man es wenigstens anständig spielen und nicht einen Jahrhundertsong wie "Teardrops" mit einem klebrigen, zugemischten Chor verhunzen. Besser wäre es also gewesen, zu Hause die Live-Platte anzuhören, die Massive Attack 1998 in der Royal Albert Hall in London aufnahmen.

Aber sie haben ein Anliegen. Eine Video-Bilderflut aller möglicher Schurken und Katastrophen schiebt in der Wahrnehmung die verhalten dahinschleichende Musik beiseite. Die Bildauswahl will einfach alles zeigen. Im Ergebnis also nichts. Dazu betätigt sich die Band politisch, projiziert Sinnsprüche, auch auf Deutsch, wie: "Du kannst alles sein" oder "Das ist eure Welt". Eure? Da geriert sich die Band arrogant im Besitz der letzten Weisheit, die kann sie aber gern behalten, sollte lieber ein anständiges Konzert spielen. Einst waren sie wichtige Musiker. Heute sind sie Popanze ihrer selbst.