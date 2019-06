4. Juni 2019, 18:52 Uhr Kurzkritik Perfekt verpackt

Hazel Bruggers Beobachtungen im Circus Krone

Von Oliver Hochkeppel

Die "Heute Show"-Beiträge im ZDF hätten mit den Live-Auftritten von Hazel Brugger wenig zu tun, schrieb ein Rezensent vor einiger Zeit. Das kann man inzwischen nicht mehr so ganz sagen. Damals, also vor gerade mal drei Jahren, hatte die Schweizerin die Kleinkunstszene aufgemischt wie keine vor ihr, hatte mit 22 und ihrem Debüt "Hazel Brugger passiert" in einem Jahr die wichtigsten Preise vom Salzburger Stier bis zum Deutschen Kleinkunstpreis abgeräumt. Jetzt, mit 25, steht sie also bei der München-Premiere des neuen Programms "Tropical" im Circus Krone, lässt vom "Opening Act" Thomas Spitzer anheizen - und wirkt dann doch auch ein wenig massenkompatibler, Comedy-formatiger.

Politisches, was in ihren "Heute Show"-Auftritten zumindest eine Nebenrolle spielt, wischt sie mit einer winzigen Nummer vom Tisch. Systemkritik mache sie nicht, sagt sie da, dafür müsse man Zeitung lesen (was sie kurz so vorspielt: "Ohh! Nein! Das kritisiere ich!"). Stattdessen geht es also wieder um biografisch gefärbtes Menschlich-Allzumenschliches, ums Altern der Eltern ("da kommen sie dann in die Phase, wo sie ihre Grenzen austesten, bis die Kinder Stopp sagen"), um die infernalische Mittelmäßigkeit von Mittelaltermärkten, um deutsche und Schweizer Banken und Autobahnen und was diese über die jeweilige Mentalität aussagen, oder um einen Gynäkologenbesuch - der spezielle Humor rund um die Sexualität ist ja eines ihrer Markenzeichen.

Hört sich so alles recht banal an, ist bei ihr aber ausnahmslos saukomisch. Das liegt zum einen an ihrer ausgeprägten Beobachtungsgabe, zum anderen an ihrer Fantasie. Wie Brugger von einem winzigen Detail aufs große Ganze schließen und dann daraus einen irrwitzigen Plot stricken kann, ist großartig.

Sie verpackt es perfekt: schlau, aber nicht neunmalklug; skurril, aber nicht abseitig; selbstbewusst, aber ironisch gebrochen. Allerdings auch nicht mehr ganz so bissig wie früher.