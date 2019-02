24. Februar 2019, 18:27 Uhr Kurzkritik Pampiger Poet

Mike Skinner alias "The Streets" stichelt in der Muffathalle

Von Martin Pfnür

Geht das noch als klischeeklauberisches Triezen aus dem Mund eines Working-Class-Aufsteigers durch? Oder doch schon als Publikumsbeschimpfung? Als Mike Skinner nach den ersten Songs merkt, dass er seine Fans in der ausverkauften Muffathalle trotz kraftvoll in Bandformation kredenzter Klassiker wie dem konservenstreicherbasierten "Turn The Page" oder dem dubbigen "Let's Push Things Forward" nicht auf Temperatur bringt, wird er jedenfalls ziemlich pampig. "Ihr seid sicher furchtbar reich hier und kauft euch gern Cocktails und teure Autos, oder?", ätzt er. "Dabei waren eure Vorfahren ja noch gottesfürchtige Bauern!"

Das mit den Bauern wird sich fortan wie ein roter Faden durch den Abend ziehen. Die Leute da vor ihm sind für den kultisch verehrten Rapper und Straßenpoeten aus Birmingham nun stets die "godfearing farmers", die nicht so recht mitspielen wollen bei dieser Party, mit der er nach langer Bühnenabstinenz sein Comeback feiert. Dabei ist eigentlich alles angerichtet: Die famose Frühphase zwischen dem Debüt "Original Pirate Material" und "A Grand Don't Come For Free" dominiert die Setlist, der Schampus für die finale Dusche der vorderen Reihen ist kaltgestellt, und Skinners Pogo-Aufruf zum kühl bouncenden "Geezers Need Excitement" kommt man ebenso gerne nach wie seiner Aufforderung zum Damen-Crowdsurfing ("Aber bitte nur mit Hosen!") im tollen Schunkler "Heaven For The Weather".

Allein, manches wirkt dann doch etwas konventionell bis fad, wie diese Ausflüge in Richtung souliger Singer-Songwriter-Erlösungsklänge ("The Escapist") oder folkigem Gospel ("Never Went To Church"). Umso schöner also, dass Skinner mit Songs wie dem elektrifiziert wabernden "Blinded By The Lights" und dem grandiosen Indie-Rock-Gassenhauer "Fit But You Know It" schlussendlich doch noch genau jene Instant-Party evoziert, die er mit den gottesfürchtigen Bauern am liebsten gleich von Anfang an gefeiert hätte.