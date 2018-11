25. November 2018, 18:54 Uhr Kurzkritik Nostalgie-Revue

Peter Murphy und Band im ausverkauften Ampere

Von Jürgen Moises

Du sollst deinen Gott nicht anfassen! Ist das nicht eines der zehn Pop-Gebote? Falls ja, hat beim Konzert von Peter "Godfather of Goth" Murphy im ausverkauften Ampere ein Fan dagegen klar verstoßen. Und er wurde auch prompt dafür bestraft. Das heißt: Er wurde von Murphy zusammengestaucht, des Saales verwiesen und weil er nicht gehorchte, mit finsterer Miene angesungen. Bis der Schuldige, weil ihn auch andere deswegen anmoserten, schließlich klein beigab. Das Ganze sorgte für einen kurzen Hänger im Programm, das ansonsten eine klare Diktion hatte. Nämlich: Zum 40. Geburtstag von Murphys früherer Band Bauhaus deren Debütalbum "In The Flat Field" live aufzuführen, das als eines der Gründungswerke des Gothic Rock gilt.

Das hat die Band trotz des Hängers auch getan. Zu ihr gehören neben dem charismatischen Peter Murphy zwei jüngere Musiker an Schlagzeug und Gitarre und als Special Guest der Ex-Bauhaus-Bassist David J. Letzterer gab mit Jackett und Sonnenbrille den coolen Sideman, während der 61 Jahre alte Murphy mit Spitzbart und Glitzerjackett inzwischen etwas an den "God Of Hellfire" Arthur Brown erinnert. Dazu passten auch die Showeffekte wie die silberne Krone, mit der er bei "God In An Alcove" über seinem Kopf hantierte, oder der Scheinwerfer, mit dem er sein Gesicht dramatisch anstrahlte.

Für weitere Abwechslung sorgten die Songs von "In The Flat Field", die den Gothic Rock nicht als Klischee ausformulieren, sondern auch mal in Richtung Postpunk, Glamrock oder Dub ausschlagen. Außerdem gab es natürlich auch noch andere Bauhaus-Klassiker wie "Bela Lugosi's Dead" und "She's In Parties" zu hören sowie die Bauhaus-Version von David Bowies "Ziggy Stardust" als Zugabe. Ganz zum Schluss der gelungenen Nostalgie-Revue stieg der Godfather dann sogar noch singend zu seinen Anhängern hinab. Was heißt: Man darf ihm durchaus nahe kommen, aber nur nach seinen vorgegebenen Regeln.