Zwölf mosaikartig arrangierte Charakterstücke und ein Werk von geradezu revolutionärer Geschlossenheit: Mit Chopins Etüden Opus 25 und Liszts h-Moll-Sonate präsentiert Shoko Kawasaki zwei oft gehörte Spitzen des romantischen Klavier-Kanons. Dabei fällt es ihr nicht schwer, neue Perspektiven aufzuzeigen, scheinpolyfone Effekte in der eröffnenden Etüde As-Dur etwa, oder, im Folgestück, Melodien in der linken Hand, die sonst von der perlenden Motorik der Oberstimme übertönt werden.

Doch was Shoko Kawasakis Interpretation der Chopin-Etüden bemerkenswert macht, sind nicht diese Details. Die Konzentration auf Kleines, der Zwang zur Neuartigkeit streift gelegentlich Manieriertheit - der Beginn der "vivace" bezeichneten e-Moll-Etüde wirkt, grotesk überzeichnet, nicht mehr agil springend, sondern hinkt einem breit gesungenen Mittelteil voran. Das ist sofort vergessen, hört man Kawasakis Fertigkeit, im leisen Bereich zu differenzieren, zu schattieren und Klangfarben zu erzeugen. Die vertrackt schwierige Terzenetüde wird zur leise anmutigen Miniatur in Doppelgriffen, die langsame siebte Etüde zum expressiven Klagegesang. Auch in den drei dramatischen Schlussstücken des Zyklus brilliert Kawasaki nicht durch Forte-Wucht, sondern durch feine Ziselierarbeit. Sie vertritt damit eine noble Spielkultur, die aber in Liszts Sonate den entscheidenden Schritt über die Grenze des Erlaubten verstellt.

Das ist keine Frage der Technik, vielmehr geht es um den klanglichen Zugriff. Wenn die rhapsodischen Teile der Mitte und das sanfte Fis-Dur-Thema dazu dienen, ihren seidigen Ton in allen Varianten klingen zu lassen, wirken die mephistophelisch quälerischen Episoden leicht angestrengt. Was Kawasaki an maliziösem Temperament fehlt, gleicht sie durch lichte Gesanglichkeit und präzise Brillanz aus. Die Zugabe, Liszts "En rêve", ist so in Kawasakis Händen reiner Klang, ein schwereloses Nocturne.