10. August 2018, 18:58 Uhr Kurzkritik Nachtmusik

Joan As Police Woman stellt im Ampere ihr neues Album vor

Von Jürgen Moises

Wenn sie als Kind in die Schule zum Geigenunterricht ging, stellte sie sich hin und wieder vor, sie hätte ein Maschinengewehr im Geigenkasten. Das konnte man von Joan Wasser alias Joan As Police Woman bei ihrem Konzert im vollen Ampere erfahren. Und zuvor meinte die 48 Jahre alte Sängerin und Musikerin, die als ausgebildete Violinistin bereits mit Größen wie Elton John, John Cale, Antony Hegarty oder Lou Reed auf der Bühne stand, angesichts des Wetterumschwungs vor der Tür: "Regen ist etwas Wunderschönes, ich hoffe, ihr seid alle richtig nass geworden." Das zeugt, möglicherweise, von dunklen Fantasien oder schwarzem Humor. Und passt zu einer Interviewaussage, nach der sie ganz allgemein die Dunkelheit, die Nacht schätzt.

Tatsächlich hat Joan Wasser auch die Stücke ihres sechsten Albums "Damned Devotion", das sie in einem goldglänzenden Hosenanzug und mit drei Musikern an Keyboard, Bass und Schlagzeug live vorstellte, weitgehend nachts geschrieben. Und insgesamt eher ruhige, sehr intime, aber durchaus anspruchsvolle Nachtstücke, Nocturnes, sind am Ende auch daraus geworden. Wie etwa die ergreifende Ballade "What Was It Like", die ihrem verstorbenen Adoptivvater gewidmet ist. Oder die Jean-Genet-Hommage "Steed", mit schwülem Discobass und synkopierten Rhythmen. Oder das kantige, funkige "The Silence", in dem Wasser inspiriert vom Washingtoner Women's March wortstark zum Mundaufmachen aufruft.

Zwischen den Liedern verliert sie dagegen nur wenige Worte. Das macht sie dafür sehr charmant, leicht unterkühlt, wie sie überhaupt keine Performerin ist, die einen überrumpelt. Stattdessen vertraut sie ganz auf ihren Gesang, ihr Keyboard-, Gitarren- oder Geigenspiel, und nimmt einen damit Stück für Stück gefangen. Bis hin zur dritten und letzten Zugabe: einer wunderbar minimalistischen Version des Prince-Klassikers "Kiss", die statt auf funkige Anmachposen auf leise Verführung und Ironie setzt.