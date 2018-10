7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Kurzkritik Mit Links

Der Stride-Pianist Bernd Lhotzky in der Unterfahrt

Von Oliver Hochkeppel

Der Münchner Bernd Lhotzky gehört zu den zehn Pianisten weltweit, die den Harlem Stride so spielen können wie einst die großen Meister dieses Jazzstils. Der also im höchsten Tempo mit der Linken zwischen Grundton und Akkord hin und her springt, während sich die Rechte ganz lässig und perlend um die Melodien kümmert. Die großen Piano-Entertainer wie Fats Waller oder Willie "The Lion" Smith ersetzten so die Bass-Begleitung. Was auch der Clou des Quartetts Echoes of Swing ist, das Lhotzky, der Trompeter Colin Dawson, der Altsaxofonist (und ebenfalls glänzende Stride-Pianist) Chris Hopkins und der Schlagzeuger Oliver Mewes zu einer Institution gemacht haben.

Seit 20 Jahren widmen sich die Echoes of Swing dem traditionellen Jazz auf eine Art, deren innovative Kraft man erst im Vergleich mit anderen Oldtime-Truppen so richtig erkennt: Wie in einer Zeitblase entwickeln sie die alten Stile mit deren eigenen Mitteln weiter. Nach längerer Zeit konnte man sich davon mal wieder in der Unterfahrt überzeugen bei der Vorstellung von "Travelin'", ihrer Platte zum runden Geburtstag.

Fast ein Konzeptalbum ist das, dreht sich doch alles um die mal erhebenden, mal beschwerlichen Reiseabenteuer, die man als Musiker erlebt. Anders als die meisten Classic-Jazz-Kollegen schreiben die vier eigene Stücke - im historischen Gewand, aber durchaus Epochen-übergreifend. Im Dreißigerjahre-artigen "Orient Express" von Hopkins etwa klingt auch viel Moderneres einschließlich Quincy Jones' "Elefant Walk" an. Der Humor - in der Musik wie bei den Ansagen - ist ohnehin das andere Alleinstellungsmerkmal der Echoes. Er zieht sich auch durch die Arrangements von Standards, erwa wenn Jerome Kerns alter Südstaaten-Schmachtfetzen "Ol' Man River" zur Uptempo-Nummer mit einem fast parodistischen, schrägen Harmonie-Durchgang wird. Das hat im wahrsten Sinne des Wortes Stil und atmet die Eleganz der Jazz-Klassik - zeitlos schön.