Ein Spaß war es vor allem für diejenigen, die damals dabei waren. Ihnen zauberten Nouvelle Vague in der Muffathalle das Schmunzeln des Wiedererkennens ins Gesicht, wenn sich ein Song der Jugend in kammerpoppigem Gewand in einen Standard jenseits der gewohnten Version verwandelte. Es ist das Prinzip der Interpretation, auch der Nobilitierung durch demonstrative, manchmal ein wenig ironische Würdigung des Originals, das in seinen Ursprüngen durchaus kantiger, synthiepoppiger oder kritischer daherkam.

"Too Drunk To Fuck", bei den Dead Kennedys rausgerotzter Punk einschließlich akustischer Kloschüssel, nun ein psychedelischer Bossa mit Doors-Anklängen beim Keyboardsolo. "Blister In The Sun", im Original eine dilettierende Pubertätshymne der Violent Femmes, nun ein fröhlicher Schellenkranz-Soul. "Road To Nowhere", bei den Talking Heads Bombastpop mit fatalistischem Unterton, nun eine charmant harmlose Trucker-Schunkelhymne. Phoebe Killdeer ist dabei für die voluminösen Gesangsparts zuständig, Mélanie Pain für die burschikoseren. Die Bandgründer Olivier Libaux, Marc Collin und ein Tour-Keyboarder assistieren mit Gitarre und Tasten, es ist ein minimalistisches Gestaltungskonzept, das ganz auf die Kraft der Umdeutung der Lieder setzt und damit auch an seine Grenzen stößt. Denn je weiter man sich in der Muffathalle von der Bühne entfernt, desto deutlicher nimmt der Plauderpegel des Publikums zu.

Und das liegt nicht nur an der erträglichen Lautstärke und dem Fehlen von Bass und Schlagzeug, die üblicherweise den Raumklang von Popkonzerten dominieren. Die Musik selbst verliert sich vielmehr über die Konzertlänge hinweg in ihrer Geschmeidigkeit. Nach 15 Jahren ist aus dem Überraschungsfaktor eine Methode der musikalischen Intensitätsminderung geworden, die in ihrer ausgleichenden Tendenz letztlich zurück auf die Originale zeigt. Nouvelle Vague schicken die Münchner mit "Eisbär" nach Hause, und manch einer sucht auf dem Handy schon nach Grauzone.