2. September 2018, 18:55 Uhr Kurzkritik Menschenskinder!

25 Jahre Muffatwerk: das Kunst-Festival "Unsplit"

Von Eva-Elisabeth Fischer

Was am Wochenende unter einer transparenten Kuppel passiert, ist ein Tanz auf dem ökologisch gerüttelten Vulkan. Eine Frau schlängelt sich in gläserner Schönheit in einem Haufen von Mehlwürmern, der gefräßigen Vorhut des Post-Anthropozäns, welche geräuschvoll einen Wust von Plastikmüll zernagt. Diagonal gegenüber labt sich der glotzende Kunstflaneur vielleicht an Mädesüß, von dem sich sonst der Rotgelbe Weichkäfer nährt: Der Mensch als Barfly betreibt Mundraub post mortem am ausgerotteten Insekt.

In der Muffathalle begeht man buchstäblich das 25-Jährige - mit einer gelegentlich allegorischen, performativen, in den meisten Fällen virtuellen Kunstsause unter dem Titel "Unsplit", kuratiert von Chef Dietmar Lupfer und seinem klugen Co, dem Medienwissenschaftler Jens Hauser. Dabei wird erfahrbar, was der Mensch unausgesetzt zerstört, seit ihm geheißen ward, sich die Welt untertan zu machen. Was hier 17 Künstlerinnen und Künstler in 13 Stationen anrichten, bewegt sich zwischen Schrecken und schrecklicher Banalität. Man tippt noch gern auf den Monitor, um den verkabelten Arm des australischen Medienkünstlers Stelarc digital zu manipulieren, während der sich optisch und akustisch hinter seiner Brille gleichzeitig in London und New York aufhält. Und verweigert sich entsetzt, zudem längst sensibilisiert durch Marina Abramović, als späte Milgram-Probandin. Nicht wenige aber haben ihren Spaß daran, die Seilwinde zu kurbeln, die den splitternackten Körperkünstler Yann Marussich in "Traversée" quälend langsam an einem Drahtseil um den Hals über eine 13 Meter lange Wanne mit Olivenöl heranzieht. "Das ist eine Performance. Der will das so", ist noch die harmloseste Rechtfertigung dafür, den vermeintlich Schlafenden zu erdrosseln.

Charmant, aber albern: Gleich nebenan kann man nach 80 Minuten als Teilnehmer einer interaktiven Séance an gedeckter Tafel das zu einem Zäpfchen transformierte Blut von Joseph Beuys' Hasen ersteigern.