30. Mai 2019, 18:34 Uhr Kurzkritik Maximale Präzision

Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla in der Philharmonie

Von Michael Stallknecht

Zum Schluss spricht Mirga Gražinytė-Tyla noch eine Einladung aus: Man möge doch im nächsten Jahr nach England kommen, wenn das City of Birmingham Symphony Orchestra sein einhundertjähriges Jubiläum feiere. Schließlich hat die erst 32-jährige, aber bereits international begehrte Dirigentin kürzlich verkündet, sich nach der Geburt ihres ersten Kindes zunächst weitgehend auf ihre Tätigkeit als dortige Musikdirektorin zu beschränken.

Nach dem Abschlusskonzert der aktuellen gemeinsamen Tournee in der Münchner Philharmonie kann man nur empfehlen, dieser Einladung zu folgen. Viel war dort von der Intensität einer Zusammenarbeit zu spüren, in der das Orchester mit maximaler Präzision und Transparenz auf die genaue klangliche und dramaturgische Zeichnung Gražinytė-Tylas reagiert. Geriet Maurice Ravels Orchestersuite "Le Tombeau de Couperin" zum Einstieg noch etwas eilig und oberflächlich, so verführte Igor Strawinskys "L'oiseau de feu" nach der Pause in eine Fantasiewelt von größtmöglicher Farbigkeit. Dabei entfaltete Gražinytė-Tyla den Zauber vor allem aus den leisen Farben eines schimmernden Streicherklangs, über dem sie den zahlreichen Soli größtmöglichen Raum gewährte, bevor solch trügerische Ruhe in einen umso kraftvolleren, straff organisierten Schluss umschlug.

Kein Wunder also, dass auch Yuja Wang als Solistin von Robert Schumanns Klavierkonzert ihren Klang immer gern mit dem Orchester verschmolz, ohne vordergründig mit der ihr gegebenen Virtuosität auftrumpfen zu wollen. Im Gegenteil: Wang legte den Klavierpart aus einer radikalen Verinnerlichung an. Mit poetischem Anschlag umkreiste sie Schumanns Melos, während sie schnelle Passagen mit tupfender Leichtigkeit fast schon ins Unwirkliche rückte. Umso kraftvoller fiel der Applaus aus, den die Pianistin mit Lisztschen Transkriptionen von Schubert-Liedern und Horowitz' brillanter "Carmen"-Fantasie beantwortete.