30. September 2018, 18:48 Uhr Kurzkritik Mangel an Haltung

Der Pianist Amadeus Wiesensee im Gasteig

Von MICHAEL STALLKNECHT

Dass Pianisten bei einem Klavierabend Uraufführungen unter das Standardrepertoire mischen, das besitzt eher Seltenheitswert. Umso schöner ist es, wenn nun Amadeus Wiesensee in die jungen Musikern vorbehaltene Reihe "Winners & Masters" das Werk eines Gleichaltrigen mitbringt. "Inania" heißt die Neukomposition von Maximilian Zimmermann und diese handelt, wie der lateinische Titel schon sagt, von den lärmigen Nichtigkeiten, die in unserer lauten Gegenwart die Rückzugsorte zunehmend versperren. Dass ihn das Thema auch persönlich beschäftigt, verdeutlicht Wiesensee vorab in einer kleinen Ansprache, das ...