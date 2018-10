11. Oktober 2018, 18:50 Uhr Kurzkritik Mädchen für alles

Kabarettistin Gabi Lodermeier als Frau Veiglhofer im Hofspielhaus

Von Oliver Hochkeppel

Die Frau Veiglhofer ist schon lange das Alter Ego der Kabarettistin Gabi Lodermeier. Gewissermaßen das Münchner Pendant zur niederbayerischen Paula Pirschl der (gleich alten und ebenfalls 1985 mit dem Kabarett beginnenden) Maria Peschek: eine schrille Ratschkathl, ein derbes Schandmaul, an deren Schlichtheit die Aufgeregtheiten des Zeitgeistes zerschellen. In den Neunzigerjahren brachte es diese Frau Veiglhofer bis zur festen Figur in der BR-Comedy-Serie "Kanal fatal". Und zuletzt schickte Lodermeier sie auf den Pilgerweg nach Santiago de Compostela, um die Erlebnisse ihrer Jahre zurückliegende Suche nach dem Selbst aufzuarbeiten. Jetzt schlüpft Veiglhofer in eine Rolle, auf die sie keine andere so gut hätte vorbereiten können wie Gabi Lodermeier: das Kleinkunst-Mädchen für alles.

"Montag Künstlergarderobe im Fraunhofer, Dienstag Kasse und Küche in der Drehleier, Mittwoch Platzanweisen in der Lach-und-Schieß, Donnerstag Kulturkreis Ramersdorf-Perlach, danach pendeln zwischen Hof- und Lustspielhaus", so sieht diese Veiglhofer-Woche aus, "und jedes Theater ist ein Universum für sich". Lodermeier muss das wissen, hat sie doch im Lauf der Jahre in dem einen oder anderen Haus nahezu gelebt, etwa als Faktotum des Fraunhofer oder als Ensemblemitglied der Lach- und Schießgesellschaft. Wobei sich das Hofspielhaus dann doch schnell in den Mittelpunkt spielt, feiert doch Lodermeiers neues Programm "Wi Kiip In Tatsch" nicht nur hier Premiere, es ist auch eigens zum dritten Geburtstag des Theater-Kleinods in der Falkenturmstraße geschrieben, und die Chefin Christiane Brammer hat persönlich Regie geführt.

Und so werden vor allem diejenigen , denen das Hofspielhaus zur neuen künstlerischen Heimat geworden ist, liebevoll durch den Kakao gezogen, von der Chefin samt ihrem "Sportmops" über den künstlerischen Co-Direktor Moses Wolff und dem Hauskabarettisten André Hartmann bis zu den helfenden Händen und (fiktiven) Praktikantinnen. Am lautesten wird daher ganz hinten gelacht, und wer dem Haus noch nicht so verbunden ist, mag den einen oder anderen Insider-Witz nicht verstehen. Aber Lodermeier macht das wett mit ihren großartigen Telefonaten an drei zum Teil antiken Telefonen ("Schatzi, jetzt hamma die ganzen 20 Minuten Pause telefoniert, und du hast gar nix gsagt"), mit wunderbar aus dem Ruder laufenden Exkursen zur Kunst des Kanapee-Anrichtens oder dem Fluch des Telekom-Services. Und nicht zuletzt mit souveränen Boogie-Tanzeinlagen.