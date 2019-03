18. März 2019, 18:50 Uhr Kurzkritik Mächtige Misere

Die Experimentalband "Xiu Xiu" in der Roten Sonne

Von FLORIAN HOLLER

An der Band Xiu Xiu ist bisher noch das feingliedrigste System musikalischer Genrebeschreibung gescheitert. Es scheint das Prinzip der US-Band um Jamie Stewart zu sein, Genreerwartungen und Schubladendenken zu unterlaufen. Und so bleiben einem, um das Werk der Band zu beschreiben, oft nur unzureichende Etikettierungen (Experimentaler Rock) oder hohle Phrasen (genreübergreifend, einzigartig). Das neue Album "Girl with a Basket of Fruit", so viel lässt sich jedenfalls sagen, geht in seiner Experimentierfreudigkeit noch einen Schritt weiter. Von Songstrukturen will Stewart dort nichts mehr wissen. Stattdessen skizziert er in seinen eindringlichen Litaneien ein dystopisches Endzeitpanorama. Getragen wird das Ganze von bedrohlichen Basswellen, scheppernden Geräuschkaskaden und unruhig wabernden Elektro-Konstruktionen.

Auf der Bühne in der Roten Sonne wird diese Anklage gegen das Leben und die Welt von Stewart und seiner Band durch ältere Stücke konterkariert, die ruhiger und verletzlicher daherkommen, wie der Opener "Sad Redux O-Grapher" oder das für Xiu-Xiu-Verhältnisse eingängige "I love the Valley Oh!". Stewart weicht dabei zwischen seinen gedrungenen Textpassagen auf Mundharmonika und Flöte aus und tanzt als okkulter Beschwörer der Dunkelheit zwischen der Vielzahl von Instrumenten herum, während Schlagzeuger Thor Harris nicht nur die Drums, sondern auch Klarinette und Melodica bespielt.

So orchestriert die Band einen abgründigen Rausch, der wie im Delirium zwischen melancholisch-verträumter Verletzlichkeit und der wuchtig düsteren Anklage gegen die Unzumutbarkeit der Welt changiert. Jamie Stewart macht es seinen Hörern dabei nicht leicht, weder mit seiner Weltsicht, noch mit seinen komplexen Soundgebilden. Doch wer, wie Stewart, davon überzeugt ist, dass die Welt ein furchbarer Ort sein kann, wird an diesem verregneten Abend zumindest mit einer spektakulären musikalischen Untermalung der Misere getröstet.