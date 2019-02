26. Februar 2019, 18:46 Uhr Kurzkritik Lyrisches Ich

Merit Ostermann singt Schuberts "Winterreise"

Von Egbert Tholl

"Gute Nacht", das erste Lied von Schuberts "Winterreise", beschreibt ja eigentlich eine Flucht. Ist aber doch ein Ankommen. Das Ankommen der Sängerin. Im größeren Zusammenhang hier eine Art Rückkehr, aber das stimmt so nicht ganz. Die Bayerische Theaterakademie präsentiert in ihrer Reihe "Back in Town" Künstler, die an ihr studierten, dann in die große Welt hinauszogen und nun wieder hier sind, zumindest für einen Abstecher. Merit Ostermann hat an der Theaterakademie/Musikhochschule erst Musical, dann klassischen Gesang studiert und war danach fünf Jahre am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Seit 2015 ist sie festes Mitglied im BR-Chor, ist also schon länger "Back in Town", aber egal, jetzt kommt sie erst einmal im Prinzipal im Prinzregententheater an, um die "Winterreise" zu singen.

Und weil sie sich ja erst einmal in dem Raum zurechtfinden muss, sind die ersten Lieder durchzogen von einer hinreißenden Nuance der eigenen Suche. Diese Fragilität, wie gesagt nur ein Hauch, geht dann leider verloren, wird von Ostermann ersetzt durch eine beeindruckende Souveränität im tiefsten Sehnen. Ihre "Winterreise" ist ganz introspektivische Seelenzustandsbetrachtung. Sie braucht nichts machen, um das Publikum zu bannen. Sie wagt im ergreifenden Leid teils extrem langsame Tempi, die gegen Ende auch schon mal ein bisschen zulasten des Textverständlichkeit gehen können, aber den emotionalen Gehalt bedeutend ausbauen. Solch ein Durchhaltevermögen muss man sich auch erst einmal trauen.

Rudi Spring ist der liebevolle Klavierpartner dieses detailliert ausformulierten lyrischen Ichs, er übernimmt die grimmige Ironie, die Ostermann verweigert, ja bei aller Konsequenz verweigern muss. Es ist alles beklemmend schön, voller feiner Details, wie etwa dem auf dem Diphthong von "Leiden" schillernden "Irrlicht", dem Selbstgespräch in der "Post". Mit dem BR-Chor singt Ostermann dann am 2. März, im Prinzregententheater, unter anderem Dvořáks "Stabat Mater".