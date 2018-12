12. Dezember 2018, 19:00 Uhr Kurzkritik Lyrische Kraft

Der Geiger Augustin Hadelich in Grünwald

Von Harald Eggebrecht , Grünwald

Wenn je Sergiu Celibidaches Satz "Artikulieren heißt vermenschlichen" auf einen Musiker zugetroffen hat, dann auf den Geiger Augustin Hadelich, Jahrgang 1984, beim denkwürdigen Sonatenabend, den er mit dem glänzenden, immer kammermusikalisch denkenden Pianisten Charles Owen im August-Everding-Saal in Grünwald gab. Hadelich entfaltete mit seinem Klavierpartner die Welten von Johannes Brahms in dessen G-Dur-Sonate oder die witzigen "Road Movies" des Amerikaners John Adams oder Sergei Prokofjews 2. Violinsonate auf je unverwechselbare Weise. Dabei bleibt er seinem Credo treu, dass die Violine "schön und lyrisch" klingen solle. Doch wenn er bei Brahms dessen melodischer Wehmut in den nicht enden wollenden Kantilenenstrecken ebenso nachspürte, wie er die rhythmische Widerständigkeit dieser Musik verdeutlichte, so gab er bei John Adams seiner Stradivari gleichsam die Sporen, sodass die minimalistischen Rhythmusmuster in vitaler Kurzweiligkeit aufstoben.

Bevor dann das prägnante, so ironisch vertrackte wie plötzlich auch gesanglich sich ausbreitende D-Dur-Licht der Prokofjew-Sonate voll aufleuchtete, ohne die instrumentalen Scherze und virtuosen Schlenker unbeachtet zu lassen und sie den finalen Marsch mitreißend hinpfefferten, bot Hadelich Eugène Ysaÿes 4. Solosonate. Sie ist Fritz Kreisler nicht nur gewidmet, sondern versucht auch ingeniös etwas vom Zauber von Kreislers Geigenspiel einzufangen. Das wurde zuerst einmal in technischer Hinsicht eine Demonstration von Violinspiel allerhöchsten Ranges, wie es ganz selten zu hören ist: lupenreine Doppelgriffkaskaden, blitzende Läufe, staunenerregende Strichartwechsel jeder Art. Doch Hadelich setzt seine phantastischen Mittel nur ein, um die musikalische Idee Ysaÿes zu verwirklichen. Mit einer ungemein feinen Chopin-Bearbeitung von Nathan Milastein dankten die beiden dem brausenden Beifall. Kein Zweifel: Augustin Hadelich ist einer der Maßstäbe setzenden Musiker unserer Zeit.