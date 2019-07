11. Juli 2019, 18:46 Uhr Kurzkritik Lust am Schüttelreim

Ludwig Müller in der Lach-und-Schieß

Von Oliver Hochkeppel

20 Jahre auf der Bühne, da darf man schon mal Rückschau halten. Also tat das der oberösterreichische, aber seit vielen Jahren in Haidhausen wohnende Kabarettist Ludwig Müller nun unter dem Titel "Witz ins Dunkel" in der Lach- und Schießgesellschaft. Führte ein paar seiner Paradenummern mit Aktuellem oder auch mal einer alten, noch nie auf die Bühne geholten Trouvaille ("Der Bungeejumping-Unfall") zusammen. Und brachte so seine Kernkompetenzen zum Glänzen: das sprachliche wie sachliche Querdenken, sein Talent für Dialekte und Sprachen (beziehungsweise ihren Klang), die hohe Kunst des parodistischen Mini-Dramas und die Lust am Schüttelreim.

Immer schön am Alltag und am eigenen Erleben entlang geht es, schon zum Einstieg, wenn er die Unterschiede zwischen Wien und München beleuchtet, beispielsweise anhand der Kaffeehaus-Kultur ("Es hat unfreundlich zu sein") oder des Bahnfahrens. Oder wenn er einen oberösterreichischen Vereinsmeier an einer mehrsprachigen Begrüßungsrede scheitern lässt. Oder wieder seine multikulturelle Hausgemeinschaft in Wien-Ottakring versammelt, mit einem im 19. Jahrhundert stecken gebliebenen Tiroler Vize-Leutnant, dem tschechischen Hausmeister, einem ungarischen Schwadroneur ("olläs hot man uns Ungarn gästohlän") und einer die Piefkes hassenden Hausbesitzerin. Noch mehr Nationen rumpeln auf der Staatsstraße zu einem Monsterunfall aufeinander zu - eine alte Nummer, die leider immer noch ein schönes Bild für Europa ist. Und natürlich wird all das von Müller als "Vorsitzendem des Vereins der Freunde des Schüttelreims" mit ebensolchen aufgelockert.

Zur Einschätzung der Werkschau reicht der Rückgriff auf alte SZ-Kritiken. Da findet man die Bezeichnung "Kaffeehaus-Kabarett" - ein hohes Lob angesichts der Tradition von Anton Kuh bis Peter Hammerschlag. Und die auch formal korrekte Empfehlung: Willst du einen Knüller sehen, dann must du zum Müller gehen (noch bis Samstag).