Dass der armenische Komponist John Ter-Tatevosian (1926 bis 1988) neben Kammer- und Orchester- auch viel Filmmusik komponiert hat, hörte man bei der europäischen Erstaufführung von "The Fate Of Man" mit dem Armenian State Symphony Orchestra in der Philharmonie. Fünf ineinander übergehende Sätze bilden dessen zweite Symphonie - eigentlich eine große symphonische Dichtung. Vorlage ist die gleichnamige, 1959 verfilmte Novelle des russischen Dichters Mikhail Sokolov. Farbige, auch in den Bläsersoli oft dunkel gefärbte, handwerklich exzellent gemachte Musik ist das; doch wer nicht vertraut war mit der Geschichte eines Soldaten im Zweiten Weltkrieg, der einzig Trost findet in der Adoption eines kleinen Jungen, wohl symbolisiert durch eine Solovioline, mochte staunen über die vielen Volten, die diese Musik immer wieder schlug - in Tempo, Instrumentierung, Harmonik und Melodik. Doch das Orchester unter Sergej Smbatjan präsentierte das so plastisch und expressiv, dass man nur aufmerksam zu lauschen brauchte.

Das Konzert war das erste einer großen Tournee mit Maxim Vengerov, die auch nach Stuttgart, Berlin und Wien führt, was man beim ersten Violinkonzert von Max Bruch oder auch bei der abschließenden "Tzigane" von Maurice Ravel hören konnte. Da war noch Luft nach oben, sowohl was das Spiel des Orchesters wie den Sologeiger betraf. Er hatte wohl nicht seinen besten Abend, was die Präzision der Tongebung in den virtuosen Partien anging, konnte aber nicht zuletzt bei Bruch mit einem klangvoll ausdrucksstarken Adagio überzeugen.